استانداردسازی زمینهای ورزشی فوتبال در مازندران صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خلردی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته اجرایی طرح آسیاوی‍ژن مازندران افزود: باید زمین های فوتبال موجود در ادارات و نهادهای استان استانداردسازی شود تا زمینه استفاده از این فضاها برای همگان صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح های توسعه ای فوتبال در سطوح بالا نظیر طرح آسیاویژن می تواند در رساندن ورزشکاران موثر باشد.

معاون مدیرکل تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه طرح آسیاویژن در مازندران می تواند سبب تشویق فوتبال دوستان و شناسایی استعدادهای جوانان باشد، تصریح کرد: ساختار سخت افزاری فعالیتهای ورزشی مربیان، داوران و بازیکنان این رشته ورزشی تاثیرگذار خواهد بود.

خلردی با بیان اینکه استانداردهای جهانی فوتبال در مازندران از طریق اجرای طرح آسیا ویژن بازشناسی می شود، یادآور شد: مازندران پنجمین استان اجرا کننده طرح آسیاویژن در کشور است.

نائب رئیس هیئت فوتبال مازندران به وجود استعدادهای خلاق جوان در رشته پرطرفدار فوتبال اشاره کرد و افزود: تعداد ورزشکاران سازمان یافته در رشته ورزشی فوتبال بیش از سایر رشته های ورزشی در مازندران است.

وی با بیان اینکه 140 هزار ورزشکار سازمان یافته در مازندران ساماندهی شده است، تصریح کرد: هم اکنون 47 هزار نفر ورزشکار سازمان یافته در رشته ورزشی فوتبال فعالیت دارند.

ارزیابان کنفدراسیون فوتبال آسیا به مدت سه روز وضعیت داوری، مربیگری و ورزشکاران رشته ورزشی فوتبال و نیازها و موجودی این رشته پرطرفدار را در مازندران بررسی خواهند کرد.