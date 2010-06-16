هزینه مقابله با ایران باید افزایش یابد/ اروپا استقلالش را از دست ندهد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه امروز چهارشنبه در همایش تخصصی انرژی هسته ای ایران چشم اندازها و چالش های پیش رو در رابطه با دیپلماسی هسته ای ایران تصریح کرد: از نظر ما بحث فعالیت های هسته ای ایران در درجه اول حقوقی است.

وی با اشاره به عضویت ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ما عضو متعهد آژانس هستیم و در قبال تعهدی که داده ایم تا به سمت فعالیت های غیر صلح آمیز حرکت نکنیم حق برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای را داریم.

مهمانپرست تاکید کرد: ما هم موضوع خلع سلاح و هم عدم اشاعه که از مهمترین مسائل ان پی تی است را در نظر داریم و در کنار آن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای جزء حقوق ماست و هر برخوردی که قرار است در این باره صورت گیرد می بایست مستدل به مستندات حقوقی باشد.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: حرکت هایی که در جهت مقابله با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران صورت می گیرد را غیر قانونی، غیر حقوقی، غیر منطقی و یکجانبه تلقی می کنیم.

این مقام وزارت خارجه با اشاره به 21 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون موضوع هسته ای ایران تصریح کرد: در هیچ کدام از این گزارش ها شواهدی دال بر تخلف ایران گزارش نشده و به این جهت ما بررسی موضوع هسته ای ایران خارج از آژانس را غیر حقوقی می دانیم.

مهمانپرست موضوع هسته ای ایران را از بعد فنی و علمی برای پیشرفت کشور حائز اهمیت دانست و گفت: یکی از مهمترین قدم ها برای گام برداشتن در جهت پیشرفت دسترسی به دانش های پیچیده است.

دستیار ویژه وزیر خارجه افزود: دانش هسته ای ایران عاریه ای یا وارداتی نیست که با تحریم و محدودیت بتوانند آن را از ما بگیرند و به عنوان افتخار توسط جوانان ما به دست آمده است.

وی بعد دیگر اهمیت دانش هسته ای را مسائل اقتصادی برشمرد و گفت: ما برای طراحی های بلند مدت اقتصادی به انرژی هسته ای نیاز داریم و در آینده همه کشورها به این انرژی محتاج خواهند بود.

مهمانپرست فشار به ایران برای دست برداشتن از حقوق اساسی اش را در راستای اقدامات سیاسی توصیف کرد و گفت: البته بحث هسته ای را تنها یک بهانه می دانیم چون اگر بهانه تحریم ایران موضوع هسته ای است چرا 20 سال پیش ایران را تحریم کرده اند در آن زمان که ایران برنامه هسته ای نداشت.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی عرصه هسته ای را رویاروی سیاسی سلطه گران و کشورهای مستقل دانست و گفت: از این گذشته بحث هسته ای محور اصلی وحدت ملی کشور ماست و ایرانیان چه در داخل چه خارج از کشور جدا از اعتقادات و نگرش سیاسی دسترسی به دانش پیشرفته مثل انرژی هسته ای را جزء حقوق اصلی خود می دانند.

وی فعالیت های هسته ای را عرصه ای برای حفظ غرور ملی ایرانیان عنوان کرد و یادآور شد: ملت ایران ملت بزرگ و با سابقه تاریخی و تمدنی است طرف مقابل تا شناختی از ملت ایران نداشته باشد همه مسیرهایی که می رود اشتباه است و باید آنان بدانند که با ملت ما چگونه برخورد کنند. یکی از ویژگی های ایرانیان غرور ملی است و به هیچ وجه اجازه نمی دهند کسی از موضع نابرابر با آنها سخن بگوید.

وی با بیان اینکه شعار اصلی انقلاب ایران استقلال است، گفت: ما درزمینه هسته ای استقلال کشور را دنبال می کنیم و این بلندترین ندایی است که به گوش دیگران می رسد. چرا که ما نه به شرق اتکا داریم و نه به غرب و مهمترین شعار انقلاب اسلامی ایران نه شرقی نه غربی بوده است.

مهمانپرست با اشاره به اینکه برای احقاق حقوق ملت هم به صورت دیپلماسی رسمی و هم از ابزار دیپلماسی عمومی بهره گیری می شود، تصریح کرد: یکی از فضاسازی هایی که کرده اند این است که می گویند جامعه جهانی با برنامه هسته ای ایران مخالف است. چگونه نظر 3 یا 4 کشور که برنامه هسته ای ایران را مغایر با منافع خود می دانند به عنوان نظر جامعه جهانی مطرح می شود و 118 یا 116 کشور عضو عدم تعهد از فعالیت های ایران حمایت می کنند آیا این کشورها جزء جامعه جهانی نیستند و یا حدود 60 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی که از ایران دفاع می کنند در چارچوب جامعه جهانی قرار ندارند؟

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با تعاملات اتحادیه اروپا با ایران نیز گفت: اتحادیه اروپا نیز شان خود را از دست داده و به یک دنباله رو آمریکا تبدیل شده است و ما توصیه جدی می کنیم که اروپایی ها استقلال خود را از دست ندهند و بر اساس منافع خود وارد مباحث شوند.

وی در ادامه به برخی از سئوالات حاضران نیز پاسخ داد.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چگونه فعالیت های هسته ای ایران بومی نیست و از کشورهای دیگر نشات گرفته است، اظهار داشت: موقعی می توان به یک فناوری بومی اطلاق کرد که به مرحله ای برسد که بدون نیاز به متخصصان کشورهای دیگر به فعالیتش ادامه دهد مثل اتومبیل سازی و اگر چه ابتدا اتومبیل در یک کشور ساخته شده اما این به معنای آن نیست که بقیه کشورها امروز توانمندی بومی ساخت خودرو را نداشته باشند و در دانش هسته ای نیز دعوا بر سر این بود که آنان می گفتند ایران به علم هسته ای دسترسی ندارد و اگر محدودیت ایجاد کنند می توانند کار ایران را متوقف کنند در حالیکه امروز جوانان ایران اسلامی در طراحی قطعات و توسعه علم هسته ای خودشان فعالیت می کنند و مسیر را ادامه می دهند.

وی تاکید کرد: امروز 2 هزار دانشمند هسته ای با میانگین 30 سال در کشور مشغول فعالیت هستند.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه با اشاره به تصویب قطعنامه اخیر در شورای امنیت علیه ایران خاطر نشان کرد: به کشورهای کوچک آنقدر فشار آوردند که به عنوان مثال رئیس جمهور یکی از کشورها گفته بود که تصمیم گرفته است از شورای امنیت خارج شود چرا که از یک طرف حق ایران را در دستیابی به انرژی هسته ای محفوظ دانسته و از طرف دیگر عنوان کرده که کشورش تحمل فشارها را ندارد.

مهمانپرست در رابطه با واکنش های قطعنامه نیز گفت: اینها را همه در عمل مشاهده می کنند و روح حاکم بر سیاست های کشور این است که فعالیت های هسته ای را حق ملت خود می دانیم و برای پیشرفت کشور معتقدیم باید به این فناوری دسترسی داشته باشیم.

وی افزود: تفکر غربی اینگونه نیست که اگر همه چیز به آنان واگذار شود بر اساس عدالت حقوق دیگران را بدهند بلکه رویکرد غرب این است که اگر قدرتمند نباشید حقی ندارید.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پاسخ به سئوال مهر تصریح کرد: حد یقف ایران از دید غربی ها جایی است که ما دست از استقلال کشور برداریم و تنها در این صورت احساس رضایت خواهند کرد و اگر بنا باشد بر اساس رضایت آنان عمل بکنیم باید کاملا تسلیم شویم.

مهمانپرست تاکید کرد: ما باید آنقدر قدرتمند باشیم که کسی تصور تعدی به حقوق ما را نکند و آنقدر مقابله با حقوق ملت ایران هزینه داشته باشد که در معادله هزینه و فایده برای آنها صرف نکند.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون ایران کشوری قدرتمند است گفت: اگر ما قدرتمند نبودیم دلیلی نداشت که اینقدر وقتشان را صرف نظام ما کنند.

دستیار ویژه وزیر خارجه در ادامه پاسخ به این سئوال گفت: اینگونه نیست که ما برای مواجه نشدن با تحریم و فشار ملاحظاتی داشته باشیم چرا که اولین عقب نشینی و اولین گام قضیه را خاتمه نمی دهد بلکه با 10 قدم پیشروی از سوی طرف مقابل مواجه می شویم.

وی در پاسخ به سئوال مبنی بر اینکه آیا شما اقدام شورای امنیت در تحریم سپاه را متوجه تمامیت کشور می دانید، گفت: حتما اینطور است. مگر می شود عملکرد در مقابل سپاه که حافظ انقلاب است علیه موجودیت کشور تلقی نشود و علت نشانه گرفتن سپاه این است که می دانند مهمترین حافظ کشور سپاه است. هر چند به عقیده ما تحریم ها حتما اثری نخواهد داشت.

مهمانپرست افزود: به هیچ وجه ما کوچکترین عقب نشینی در دسترسی اساسی ملت نخواهیم داشت.

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با محاصره غزه نیز گفت: آمریکایی ها با تصویب عجولانه قطعنامه علیه ایران قصد داشتند فضای بوجود آمده علیه جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان های آزادی را تغییر دهند در حالیکه که به اندازه ای کشتی از سراسر جهان به سمت غزه اعزم خواهد شد تا حصر غزه شکسته شود و شکسته شدن حصر غزه به معنای شکسته شدن هیمنه رژیم صهیونیستی است.