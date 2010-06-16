دیدار کاظمی قمی و الجعفری / آمادگی ایران برای توسعه روابط با عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رئیس جریان ملی اصلاح و نخست وزیر سابق عراق، حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با ابراهیم الجعفری دیدار کرد.



در این دیدار، الجعفری و کاظمی قمی درباره آخرین تحولات روند سیاسی به ویژه روند تشکیل دولت جدید عراق و همچنین روابط تهران-بغداد بحث و تبادل نظر کردند.



الجعفری در این دیدار بر ضرورت ایفای نقش مثبت کشورهای همسایه در پیشبرد روند سیاسی عراق تاکید کرد و گفت : عراق با ادامه دولت سازی، دستاوردهای دموکراتیک را حفظ می کند.



کاظمی قمی نیز با حمایت مجدد جمهوری اسلامی ایران از برقراری ثبات و امنیت، درباره تشکیل دولت جدید عراق در آینده نزدیک با مشارکت همه طرفها ابراز امیدواری کرد.



وی همچنین برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید عراق را پس از گذشت بیش از یکصد روز از برگزاری انتخابات پارلمانی تبریک گفت و بر آمادگی کشورمان برای گسترش روزافزون روابط با عراق در تمام زمینه ها تاکید کرد.



رایزنی با معاون طالبانی

کاظمی قمی همچنین روز گذشته با عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق دیدار کرد، در این دیدار، روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق و راههای توسعه و تقویت آن در تمام زمینه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



عبدالمهدی در این دیدار بر تمایل عراق برای برقراری روابط حسنه و پیشرفته با تمام کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و خواستار حل اختلافات موجود از راه دیپلماتیک شد.



کاظمی قمی نیز آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه روابط خود با عراق در تمام زمینه ها به ویژه در زمینه های اقتصادی، مبادلات تجاری و فرهنگی مورد تاکید قرار داد.