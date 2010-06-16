اوکتاویو سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضاعلی رئیس کمیته فوتبال ساحلی ضمن تایید این خبرگفت : مذاکرات فدراسیون فوتبال با این مربی برزیلی نهایی شده وی در اردوی مجارستان که حدود یک ماه دیگر برپا خواهد شد به تیم ملی ملحق خواهد شد.

وی با بیان اینکه این تیم خود را برای شرکت در المپیک آسیایی که امسال درعمان برگزار می شود ، آماده می کند گفت : تیم ملی فوتبال ساحلی اردوی پنج روزه ای را جهت آمادگی برای شرکت در تورنمنت بین المللی مجارستان که یک ماه دیگر با حضور بهترین تیم های اروپایی در بوداپست برگزار می شود ، تدارک دیده و هدف ما این است که با شرکت در این تورنمنت دوستانه برای رقابتهای المپیک آسیایی ساحلی که آبان امسال در عمان برگزار می شود آماده شویم چون هدف ما قهرمانی در این رقابتهاست.

رضاعلی در ادامه با اشاره به اینکه تیم ملی فوتبال ساحلی لیاقت حضور در جام جهانی فوتبال ساحلی را در سال گذشته داشت گفت: این تیم در امارات می بایست درجام جهانی حاضر می شد اما ناداوری و بدشانسی ما را از رسیدن به جمع تیم های برتر ساحلی جهان محروم کرد اما از همین حالا برای حضور در جام جهانی 2011 آماده خواهیم شد و برنامه دراز مدتی برای اعتلای فوتبال ساحلی ایران داریم.

وی اسامی بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران حاضر در این اردو را به شرح زیر اعلام کرد :

مهدی بحر العلوم ،حسین رهاوی ،محمد حاجی پور،علی نادری(کاپیتان)، فاروق درا، مهران مرشدی ، مهدی حسنی ، علی حامدی ، محمد احمدزاده ، حمید زارعی ، فرید بلوک باشی ، محمود ایوبی ، شهریارمژده ، محمد علی مختاری ، مسلم مسیگر . اسامی مربیان: مرتضی دهرویه (مربی) ،عباس هاشم پور(مربی)،محمد مرفاوی (مربی دروازه بانان) ، سرپرست : علی پسندیده



تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی در زمین فوتبال ساحلی باشگاه پیکان واقع در پیکان شهر انجام می شود.