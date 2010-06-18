به گزارش خبرنگار مهر، جلسه آسیبشناسی فصل گذشته مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور فردا شنبه به عنوان اولین برنامه رسمی سازمان لیگ فدراسیون والیبال در سال جاری و با حضور محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال برگزار خواهد شد.
مدیران تیمهای شرکتکننده در لیگ برتر 88 والیبال، مربیان آنها و همچنین کارشناسان و صاحبنظران این رشته شرکتکنندگان در نشست سازمان لیگ فدراسیون والیبال هستند. مصوبات این نشست جهت اجرا در رقابتهای باشگاهی سال جاری لحاظ خواهد شد. این جلسه ساعت 10 تا 14 در هتل المپیک برگزار میشود.
در نشست 29 خردادماه نمایندگان 12 تیم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای کشور نیز حضور خواهند داشت تا نقاط ضعف و قوت این مسابقات در فصلی که گذشت نیز به طور همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
