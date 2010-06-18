۲۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

باحضوررئیس و نمایندگان تیم‌ها/

جلسه آسیب شناسی لیگ برتر والیبال فردا برگزار می‎شود

نقاط ضعف و قوت فصل 88 رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز شنبه با برگزاری نشست آسیب‌شناسی این دوره از بازی‌ها بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه آسیب‌شناسی فصل گذشته مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا شنبه به عنوان اولین برنامه رسمی سازمان لیگ فدراسیون والیبال در سال جاری و با حضور محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال برگزار خواهد شد.

مدیران تیم‏های شرکت‌کننده در لیگ برتر 88 والیبال، مربیان آنها و همچنین کارشناسان و صاحب‌نظران این رشته شرکت‎کنندگان در نشست سازمان لیگ فدراسیون والیبال هستند. مصوبات این نشست جهت اجرا در رقابت‌های باشگاهی سال جاری لحاظ خواهد شد. این جلسه ساعت 10 تا 14 در هتل المپیک برگزار می‏شود.
 
در نشست 29 خردادماه نمایندگان 12 تیم رقابت‎های لیگ دسته اول باشگاه‎های کشور نیز حضور خواهند داشت تا نقاط ضعف و قوت این مسابقات در فصلی که گذشت نیز به طور همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
