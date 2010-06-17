به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی امروز پنجشنبه با برگزاری سه دیدار وارد روز هفتم می‎شود که در واقع دومین روز دور دوم مرحله گروهی نیز به حساب می‎آید. ( دور دوم مرحله گروهی چهارشنبه شب با دیدار تیم‏های آفریقای جنوبی و اروگوئه آغاز شد).

هفتمین روز مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 که در آفریقای جنوبی برگزار می‎شود با دیدار دو تیم آرژانتین و کره‎جنوبی آغاز می‎شود. جدال این دو تیم که در اولین دیدارهای خود موفق به شکست نیجریه و یونان شده بودند تعیین کننده صدرنشین گروه B خواهد بود.

پس از این بازی دو تیم دیگر این گروه به مصاف هم می‏روند. یونان و نیجریه به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در جام نوزدهم هستند.

فرانسه و مکزیک هم برگزارکننده آخرین دیدار روز هفتم مسابقات هستند. فرانسوی‏ها که در نخستین دیدار خود مقابل اروگوئه متوقف شده بودند با اندیشه جبران وارد زمین خواهند شد. هرچند که حریف آنها هم چنین تصوری دارد چون مکزیکی‏ها هم در اولین بازی به تساوی مقابل میزبان رقابت‎ها اکتفا کردند.

برنامه هفتمین روز مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به شرح زیر است:

گروه B:

* آرژانتین - کره‏جنوبی (ساعت 16 - ورزشگاه ژوهانسبورگ)

* یونان - نیجریه (ساعت 18:30 - ورزشگاه مانگوانگ)

گروه A:

* فرانسه - مکزیک (ساعت 23 - ورزشگاه پولوکوانه)