به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی امروز پنجشنبه با برگزاری سه دیدار وارد روز هفتم میشود که در واقع دومین روز دور دوم مرحله گروهی نیز به حساب میآید. ( دور دوم مرحله گروهی چهارشنبه شب با دیدار تیمهای آفریقای جنوبی و اروگوئه آغاز شد).
هفتمین روز مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 که در آفریقای جنوبی برگزار میشود با دیدار دو تیم آرژانتین و کرهجنوبی آغاز میشود. جدال این دو تیم که در اولین دیدارهای خود موفق به شکست نیجریه و یونان شده بودند تعیین کننده صدرنشین گروه B خواهد بود.
پس از این بازی دو تیم دیگر این گروه به مصاف هم میروند. یونان و نیجریه به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در جام نوزدهم هستند.
فرانسه و مکزیک هم برگزارکننده آخرین دیدار روز هفتم مسابقات هستند. فرانسویها که در نخستین دیدار خود مقابل اروگوئه متوقف شده بودند با اندیشه جبران وارد زمین خواهند شد. هرچند که حریف آنها هم چنین تصوری دارد چون مکزیکیها هم در اولین بازی به تساوی مقابل میزبان رقابتها اکتفا کردند.
برنامه هفتمین روز مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به شرح زیر است:
گروه B:
* آرژانتین - کرهجنوبی (ساعت 16 - ورزشگاه ژوهانسبورگ)
* یونان - نیجریه (ساعت 18:30 - ورزشگاه مانگوانگ)
گروه A:
* فرانسه - مکزیک (ساعت 23 - ورزشگاه پولوکوانه)
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