واکسن آبله مرغان از طریق مراکز تک نسخه ای دارو قابل تهیه است

دکتر بهنام ثبوتی، فوق تخصص عفونی کودکان و دبیر علمی سمینار یکروزه " چشم انداز مصرف واکسنهای جدید ویروسی در ایران" گفت: در این سمینار سه ویروس آبله مرغان، روتا ویروس، ویروس پاپیلومای انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.

دکتر ثبوتی با بیان اینکه که واکسنهای مذکور جزوو الویت اصلی وزارت بهداشت و درمان نیست به ویژه واکسن آبله مرغان که هنوز جزو برنامه های کشوری قرار نگرفته و به صورت موردی از طریق مراکز تک نسخه ای دارو قابل تهیه است افزود: این واکسن به صورت دو دز، به فاصله چهار هفته تجویز می شود افرادی که از این واکسن استفاده می کنند چون متشکل از ویروس ضعیف شده آبله مرغان است فرم خفیفی از بیماری را می گیرند.



وی گفت: به دلیل عوارض احتمالی که در سیستم عصبی به وجود می آید تا 6 هفته بعد از واکسیناسیون باید از مصرف آسپیرین خود داری کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه واکسن آبله مرغان برای سن زیر یکسال توصیه نمی شود ولی برای کسانی که بیماری های زمینه ای، بیماریهای کلیوی مزمن، بیماریهای ریوی مزمن و افرادی که دارای نقصهای سیستم ایمنی هستند با تجویز و نظر متخصص قابل استفاده است افزود: نگهداری این واکسن به دلیل رعایت و حفظ زنجیره سرما دشوار بوده و هزینه بالای در بر دارد.

دکتر ثبوتی با بیان اینکه واکسن روتا ویروسها موضوع بعدی این سمینار بود افزود: این ویروسها عامل ایجاد اسهال شدید در کودکان زیر پنج سال به ویژه در فصلهای سرد سال هستند که می تواند موجب بستری طولانی در بیمارستان و صرف هزینه درمانی بالا شود.

وی افزود: این واکسن به صورت سه دز خوراکی در 2 ، 4 و 6 ماهگی استفاده می شود که با پیگیریهای مرکز مدیریت بیماریها در وزارت بهداشت قرار است واردات آن افزایش یابد ولی نگهداری این واکسن دشوار بوده و فضای فیزیکی ویژه ای نیاز دارد اما جزو و برنامه های وزارتخانه خواهد بود.

این فوق تخصص عفونی کودکان گفت: ویروس " HPV " پاپیلومای انسانی در انسان باعث ایجاد ضایعات پوستی بصورت زگیل یا وارت می شود. در برخی موارد پاپیلون و ضایعات پوستی در نواحی تناسلی عامل ایجاد سرطان دهانه رحم در خانمها خواهد شد. این واکسن با سه دز در سنین 10تا 25 سالگی خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم در زنان را کاهش می دهد.

وی گفت: هدف اصلی برگزاری این همایش ارتقاء سطح دانش و معلومات همکاران و فوق تخصصهای عفونی، کودکان، کار ورزان و پرستاران، اطفال عفونی گروه مخاطب است و سه امتیاز باز آموزی به پنج گروه اطفال، عفونی، زنان، دکترای ویروس شناسی تعلق می گیرد.