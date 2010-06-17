شش طرح تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سایت تحقیقاتی مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی با شرکت و دامپروری کشاورزی ران( سایت اترک) از جمله طرحهایی است که عصر پنجشنبه افتتاح شد.

این سایت با مشخصات جغرافیایی 37 درجه و 74 دقیقه عرض شمالی، 54 دررجه و 89 دقیقهطول شرقی در اراضی شرکت کشاورزی و دامپروری ران در دهستان اترک و روستای خیرخواجه واقع شده است، این سایت تحقیقاتی به مساحت پنج هکتار و با همکاری شرکت یاد شده ایجاد شد.

آغاز اجرای عملیات سیستم آبیاری تحت فشار مرکز و ایستگاه های تابعه از دیگر طرحهایی است که مورد بهره برداری قرار گرفت.

این طرح برای مصرف آب در سطح اراضی مرکز و ایستگاه های تابعه اجرا شد و برای اجرای آن شش میلیارد ریال هزینه شده است.

حفر چاه عمیق ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد با سوعت معادل یکصد هکتار از دیگر طرحهاست که برای اجرای این طرح 1.5 میلیارد ریال از محل اعتبارات خشکسالی استانداری تامین شده است.

افتتاح انبار بذر پروژه های تحقیقاتی کشاوری گرگان با 200 میلیون ریال اعتبار از دیگر طرحهاست که انبار مناسبی برای نگهداری بذور انواع غلات، دانه های روغنی، حبوبات و ... است.

افتتاح نخستین گلخانه پکان و کانون دانه های روغنی از دیگر طرحهاست.