به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید علیرضا تکیهای ظهر پنجشنبه در دومین همایش هم اندیشی سراسری مجریان اعتکاف که با حضور معاونین فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی و برگزارکنندگان مراسم اعتکاف از 23 استان کشور در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، اعتکاف را موجب دفع بلای فردی و اجتماعی و جلب رضایت خدا دانست و افزود: باید از فرصت اعتکاف نهایت استفاده را کرد و در جهت غنیسازی و بحثهای فرهنگی اهتمام کافی را نمود.
وی با بیان اینکه رسالت برگزارکنندگان اعتکاف هدایتگری و انگیزه پروری دینی در بین معتکفین است، اظهار داشت: وظیفه ستاد اعتکاف توجه و گسترش کمی و کیفی مراسم اعتکاف است و مسئولان، علما، مراجع عظام تقلید و خیرین نیز باید در افزایش کمی و گسترش فضای برگزاری مراسم اعتکاف همت کنند.
اعتکاف سیره ابرار الهی است
تکیهای در ادامه در خصوص تاریخچه اعتکاف بیان داشت: انبیاء و اولیای الهی قبل از اسلام نیز در سیره خود به اعتکاف در مفهوم عام آن یعنی خلوت گزینی برای عبادت خداوند توجه بسیار داشتهاند و اعتکاف یکی از سنتهای حسنه و مستحبات جمعی اسلام و شخص پیامبر اسلام(ص) است که بعد از انقلاب در کشور ما نیز احیاء شد و امروز به صورت یک فرهنگ عمومی درآمده است.
وی اضافه کرد: در دنیایی که اشتغال انسان به کار و زندگی و مسئولیتهای اجتماعی گاهی موجب غفلت انسان از یاد خدا میشود، اعتکاف فرصتی برای جبران گذشته و تضمین آینده است.
دبیرخانه دائمی ستاد اعتکاف تشکیل شود
تکیهای همچنین خواستار تشکیل دبیرخانه دایمی اعتکاف شد و اذعان داشت: برای این که بتوانیم سرمایه گزتری مناسبی در بحث غنی سازی و تولید محتوا در مراسم اعتکاف داشته باشیم باید دبیرخانه دائمی ستاد اعتکاف تشکیل شود تا در فرصت یک ساله چیز بیشتری برای گفتن در مراسم اعتکاف سال آینده داشته باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد اعتکاف استان قم با تاکید بر لزوم غنی سازی مراسم اعتکاف از مباحث فرهنگی بیان داشت: وظیفه ستاد اعتکاف گسترش کمی و کیفی مراسم معنوی اعتکاف است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید علیرضا تکیهای ظهر پنجشنبه در دومین همایش هم اندیشی سراسری مجریان اعتکاف که با حضور معاونین فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی و برگزارکنندگان مراسم اعتکاف از 23 استان کشور در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، اعتکاف را موجب دفع بلای فردی و اجتماعی و جلب رضایت خدا دانست و افزود: باید از فرصت اعتکاف نهایت استفاده را کرد و در جهت غنیسازی و بحثهای فرهنگی اهتمام کافی را نمود.
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