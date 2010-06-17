به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید علیرضا تکیه‌ای ظهر پنج‌شنبه در دومین همایش هم اندیشی سراسری مجریان اعتکاف که با حضور معاونین فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی و برگزارکنندگان مراسم اعتکاف از 23 استان کشور در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، اعتکاف را موجب دفع بلای فردی و اجتماعی و جلب رضایت خدا دانست و افزود: باید از فرصت اعتکاف نهایت استفاده را کرد و در جهت غنی‌سازی و بحث‌های فرهنگی اهتمام کافی را نمود.



وی با بیان اینکه رسالت برگزارکنندگان اعتکاف هدایتگری و انگیزه پروری دینی در بین معتکفین است، اظهار داشت: وظیفه ستاد اعتکاف توجه و گسترش کمی و کیفی مراسم اعتکاف است و مسئولان، علما، مراجع عظام تقلید و خیرین نیز باید در افزایش کمی و گسترش فضای برگزاری مراسم اعتکاف همت کنند.



اعتکاف سیره ابرار الهی است



تکیه‌ای در ادامه در خصوص تاریخچه اعتکاف بیان داشت: انبیاء و اولیای الهی قبل از اسلام نیز در سیره خود به اعتکاف در مفهوم عام آن یعنی خلوت گزینی برای عبادت خداوند توجه بسیار داشته‌اند و اعتکاف یکی از سنت‌های حسنه و مستحبات جمعی اسلام و شخص پیامبر اسلام(ص) است که بعد از انقلاب در کشور ما نیز احیاء شد و امروز به صورت یک فرهنگ عمومی درآمده است.



وی اضافه کرد: در دنیایی که اشتغال انسان به کار و زندگی و مسئولیت‌های اجتماعی گاهی موجب غفلت انسان از یاد خدا می‌شود، اعتکاف فرصتی برای جبران گذشته و تضمین آینده است.



دبیرخانه دائمی ستاد اعتکاف تشکیل شود



تکیه‌ای همچنین خواستار تشکیل دبیرخانه دایمی اعتکاف شد و اذعان داشت: برای این که بتوانیم سرمایه گزتری مناسبی در بحث غنی سازی و تولید محتوا در مراسم اعتکاف داشته باشیم باید دبیرخانه دائمی ستاد اعتکاف تشکیل شود تا در فرصت یک ساله چیز بیشتری برای گفتن در مراسم اعتکاف سال آینده داشته باشیم.