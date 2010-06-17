سرانه صادرات غیرنفتی کشور باید به پنج هزار دلار برسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید محمد جهرمی عصر پنج شنبه در همایش فعالان اقتصادی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرانه صادرات غیرنفتی کشور 300 دلار است، افزود: این مبلغ تا افق سال 1404 باید به پنج هزار دلار افزایش یابد.

وی روان سازی عملیات گمرکی، تسهیل در نقل و انتقالات بانکی و فعالیت سیستم بانکی در بازارهای هدف را از جمله راهکارهایی موثر در افزایش سرانه صادرات کشور دانست.

عضو شورای پول و اعتبار کشور قوای محرکه اقتصادی کشور را در بخشهای نفت و مسکن عنوان کرد و اظهار داشت: اگر مشکلات این دو بخش حل شود مشکلات اقتصادی کشور رفع می شود.

جهرمی همچنین ضمن تشریح اولویتهای اقتصادی در آذربایجان غربی ادامه داد: باتوجه به نبود زمینه صادرات نفتی بهره گیری از ظرفیتهای گردشگری استان می تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.