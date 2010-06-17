اعتکاف نوعی عرفان اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید مهدی میرباقری ظهر پنج‌شنبه در دومین هم اندیشی سراسری مجریان اعتکاف که با حضور معاونین فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی و برگزارکنندگان مراسم اعتکاف کشور در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، بیان داشت: زمانی که در مراسم اعتکاف، فرد را از جامعه جدا می‌کنیم نباید نکته اصلی و محور کار مورد غفلت قرار گیرد و آن این است که اعتکاف تنها درون گرایی فردی نیست بلکه نوعی عرفان اجتماعی و شبیه به مناسک حج است و محیط انزوای آن مسجد جامع است و مثلا نگفته‌اند که به غار بروید.



وی اضافه کرد: مناسک عرفانی و معنوی ما که در فضای فرهنگی اسلام شکل گرفته برخلاف فرقه‌های نوظهور تنها توجه به درون گرایی و فردیت نیست بلکه توجه به مسائل اجتماعی اسلامی است، نظیر آنچه در نماز عید فطر، جمعه، جماعت و اعتکاف می‌بینیم.



میرباقری با بیان اینکه اعتکاف را باید به یک شبکه معنویت خواهی تبدیل کنیم‌، اضافه کرد: باید ارتباط سالانه با محور اعتکاف داشته باشیم و حلقه‌های اعتکاف را حفظ و آن را به یک شبکه گفتمان اجتماعی تبدیل کنیم.



وی همچنین خواستار تغییر جایگاه فعلی مساجد شد و گفت: این روزها مساجد از کارکرد خود در زمان پیامبر فاصله گرفته‌اند، در حالی که مساجد باید به کانوان مطالبات رهبری از مردم و مردم از نظام تبدیل شود.



آشنایی با بزرگان دین و دکترین مهدویت در اعتکاف مطرح شود



استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: در بستر اعتکاف در مساجد باید به یک عرفان اجتماعی برسیم و آنچه باید در مناسک اعتکاف به نسل جوان منتقل شود آشنایی با زندگی معنوی، سیاسی، اجتماعی و ... بزرگان و به خصوص علما و توجه به بحث آخرالزمان بر اساس دکترین مهدویت است.



وی در خصوص آسیب شناسی معرفی علما و بزرگان دین بیان داشت: البته باید مراقب بود که محور معرفی بزرگان در جهت بصیرت افزایی باشد نه فقط ذکر کرامات و باید مراقب بود تا در این جریان از محور علما و بزرگان دین به سمت دیگران منحرف نشویم.



رابطه جوانان با روحانیت در اعتکاف تقویت شود



میرباقری همچنین بر بحث تقویت رابطه روحانیت با جوانان به شکل حلقات پاسخگویی اشاره کرد و افزود: باید از این فرصت برای تقویت این رابطه استفاده کرد و از حضور روحانیون توانا البته نه در قالب رسمی و سخنرانی بیشترین بهره را برد.