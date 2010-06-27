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۶ تیر ۱۳۸۹، ۹:۱۰

علوی به مهر اعلام کرد:

اصلاحیه قانون تعاون در اختیار هیئت دولت / با اتاق تعاون اختلافی نداریم

اصلاحیه قانون تعاون در اختیار هیئت دولت / با اتاق تعاون اختلافی نداریم

قائم مقام وزیر تعاون از ارسال اصلاحیه قانون تعاون به هیئت دولت برای بررسی و اعلام نظر خبر داد و گفت: در این زمینه با اتاق تعاون اختلاف نظری نداریم چون پرونده هنوز باز است و می توان نظرات را وارد کرد.

سیدعلی علوی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات به عمل آمده برای اصلاح قانون تعاون، گفت: با توجه به اینکه نیاز بود تا در قانون تعاون اصلاحاتی برای به روز کردن قوانین انجام شود، با کمک اتحادیه ها و تعاونیها بازنگری در آن صورت گرفت و با هماهنگی های به عمل آمده، در حال حاضر اصلاحیه در اختیار هیئت دولت قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر تعاون در خصوص اختلاف نظرهایی که در این زمینه بین اتاق تعاون و وزارتخانه وجود دارد، اظهار داشت: من از این موضوع بی خبرم.

علوی ادامه داد: البته تغییرات و موادی از قانون که قرار بود بر روی آن بازنگری انجام شود، هم اکنون صورت گرفت و ما آن را در اختیار هیئت دولت قرار دادیم. حال اگر باز هم نظری در این زمینه باشد کل کار بسته نشده است.

وی باز بودن پرونده اصلاحیه قانون تعاون را به دلیل بررسی توسط هیئت دولت دانست و افزود: هیئت دولت باید بر روی نقطه نظرات ارائه شده، بررسی های خود را انجام دهد و پس از اعلام نظر نیز اصلاحیه قانون تعاون به کمیسیونهای مجلس ارسال شود.

قائم مقام وزیر تعاون در خصوص برنامه های وزارت تعاون برای ورود تعاونیهای فراگیر ملی به بورس، گفت: اقدامات و برنامه هایی در این زمینه در حال انجام است بنابراین منتفی شدن ورود تعاونیها به بورس، مطرح نیست.

علوی تعاونیهای فراگیر ملی و سهامی عام را از تعاونیهای نوع جدید دانست و بیان داشت: در حال حاضر بورس با این نوع از تعاونیها آشنایی ندارد و این موارد باید روشن شود تا بورس نیز بتواند در مقابل آشنایی که با این نوع از تعاونیها برای آن حاصل می شود، برنامه ریزی داشته باشد.

وی تشکیل تعاونیهای بورسی فراگیر ملی و سهامی عام را مانند اقدامات صورت گرفته در مسکن مهر دانست و گفت: در حقیقت سازوکار ورود تعاونیها به بورس باید فراهم شود.

کد مطلب 1102665

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