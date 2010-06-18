  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

29 پایگاه طرح سنجش سلامت دانش آموزان کرمانی را پوشش می دهند

29 پایگاه طرح سنجش سلامت دانش آموزان کرمانی را پوشش می دهند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش استثنایی کرمان از اجرای طرح سنجش سلامت دانش آموزان کرمانی در 29 پایگاه در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمود بنی اسد پنجشنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اجرای طرح سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کرمان اظهار داشت: زمان شروع طرح سنجش از سال 73 بوده و تنها در سال تحصیلی گذشته بیش از 42 هزار نوآموز در سطح استان کرمان، تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

بنی اسد افـزود: موفقیت در اجرای طرح سنجش سلامت، مستلزم همکاری دستگاههایی نظـیر دانشـگاه علـوم پزشکی و واحـدهای زیر مجـموعه آن، با آموزش و پرورش اسـتثـنایی می باشد، که در این راستا خوشبختانه تعامل و ارتباط بسیار خوبی بین این دو دستگاه وجود دارد.

وی با اشاره به آمار پایگاهها و عوامل اجرایی طرح سنجش  اظهار داشت: برای سال تحصیلی آینده، تعداد 327 نفر در سطح 29 پایگاه در سراسر استان، مسئولیت اجرای طرح را بر عهده خواهند داشت.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان در ادامه از زمان شروع اجرای طرح از ششم تیر ماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: زمان شروع به کار پایگاههای شهر کرمان و شهرستانهای رفسنجان، سیرجان، زرند و انار از تاریخ شش تیرماه شهرستانهای جیرفت، کهنوج، عنبر آباد، رودبار، منوجان، بردسیر، بافت، بم، فهرج، شهر بابک و مناطق نرماشیر و ریگان از تاریخ 9 تیرماه و شهرستانهای کوهبنان، قلعه گنج ، راور، رابر و مناطق پابدانا، فاریاب و ارزوئیه از تاریخ شش شهیوریرماه است.

بنی اسد گفت: تعداد پذیرش روزانه در هر پایگاه حداقل 39 و حداکثر 42 نفر است که فقط در نوبت صبح و از ساعت 8 تا 12 تحت معاینه و آزمایش های لازم قرار می گیرند.
 
وی با تأکید بر اینکه امسال ناظرین اجرای طرح افزایش دو برابر ی دارند، افزود: فقط در مرحله غربالگری مقدماتی از هر نوآموز مبلغ 40 هزار ریال هزینه دریافت می شود.
 
مدیر آموزش و پرورش استثنایی همچنین از برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مربیان بهداشت پایگاههای طرح سنجش خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با مساعدت همه عوامل و استفاده از ظرفیتهای موجود تمامی نوآموزان واجد شرایط بدو ورود به دبستان در سال جاری تحت پوشش این طرح قرار گیرند.
کد مطلب 1102740

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها