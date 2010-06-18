29 پایگاه طرح سنجش سلامت دانش آموزان کرمانی را پوشش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمود بنی اسد پنجشنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اجرای طرح سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کرمان اظهار داشت: زمان شروع طرح سنجش از سال 73 بوده و تنها در سال تحصیلی گذشته بیش از 42 هزار نوآموز در سطح استان کرمان، تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.
بنی اسد افـزود: موفقیت در اجرای طرح سنجش سلامت، مستلزم همکاری دستگاههایی نظـیر دانشـگاه علـوم پزشکی و واحـدهای زیر مجـموعه آن، با آموزش و پرورش اسـتثـنایی می باشد، که در این راستا خوشبختانه تعامل و ارتباط بسیار خوبی بین این دو دستگاه وجود دارد.
وی با اشاره به آمار پایگاهها و عوامل اجرایی طرح سنجش اظهار داشت: برای سال تحصیلی آینده، تعداد 327 نفر در سطح 29 پایگاه در سراسر استان، مسئولیت اجرای طرح را بر عهده خواهند داشت.
مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان در ادامه از زمان شروع اجرای طرح از ششم تیر ماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: زمان شروع به کار پایگاههای شهر کرمان و شهرستانهای رفسنجان، سیرجان، زرند و انار از تاریخ شش تیرماه شهرستانهای جیرفت، کهنوج، عنبر آباد، رودبار، منوجان، بردسیر، بافت، بم، فهرج، شهر بابک و مناطق نرماشیر و ریگان از تاریخ 9 تیرماه و شهرستانهای کوهبنان، قلعه گنج ، راور، رابر و مناطق پابدانا، فاریاب و ارزوئیه از تاریخ شش شهیوریرماه است.
