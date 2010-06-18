مراسم خاکسپاری در چهارصدمین سالگرد درگذشت!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه بلونیا با انجام آزمایشاتی شامل متد کربن 14 برای تعیین دوره مرگ، متد بافت شناسی برای تعیین سن مرگ و متد حضور فلزات سنگین (سرب) در استخوانهایی که در منطقه "پورتو ارکوله" پیدا شده بود پس از ماهها تحقیقات نشان دادند که به احتمال 80 تا 85 درصد، این استخوانها متعلق به "کاواراجو" نقاش ایتالیایی قرن شانزدهم است.

این محققان در خصوص مقایسه DNA اظهار داشتند: "از خویشاوندان نزدیک کاواراجو و فرزندان در خط جانبی وی بقایایی در دست نداریم اما با کمک بررسی DNA کسانی که نام خانوادگی آنها مشابه نام خانوادگی کاواراجو است موفق شدیم از خط پدری و بررسی کروموزم Y مقایسات DNA را آغاز کنیم. تاکنون DNA پدری 200 نفر آماده شده است و تنها مقایسه آنها با مقایسه DNA کاواراجو باقی مانده است. اگر نتایج این مقایسات مثبت باشد می توانیم به طور 100 درصد اثبات کنیم که این استخوانها متعلق به این نقاش هستند."

براساس گزارش آنسا، کاواراجو در نیمه جولای 1610 در پورتو ارکوله درگذشت و این تحقیقات به مناسبت چهارصدمین سالگرد درگذشت وی انجام می شود. در صورتیکه نتایج بررسیهای آزمایش DNA نشان دهد که این استخوانها 100 درصد مربوط به کاواراجو هستند در سالمرگ این نقاش، مراسم ویژه خاکسپاری آنها انجام می شود.

در سال 1965 بقایای استخوانی این نقاش از قبر وی خارج و به "استخوان خانه" کلیسا انداخته شدند. تحقیقات برای یافتن استخوانهای کاوارجو به مناسبت چهارصدمین سال درگذشت وی از میان توده انبوهی از استخوانهای مختلف از دسامبر گذشته آغاز شد.

حدود یکماه قبل نیز بقایای استخوانی کوپرنیک، دانشمندان لهستانی پس از حدود 500 سال به خاک سپرده شد.