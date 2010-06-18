132 طرح سالم سازی دریا در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت عباس نژاد صبح جمعه در آیین افتتاحیه طرح های سالم سازی دریای مازندران در ساحل فرح آباد ساری افزود:د طرح های سالم سازی دریا طبق سنوات گذشته در سواحل مازندران اجرایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای صحیح طرح های دریا در مازندران و تقویت برنامه ها و جشنواره های فرهنگی هنری دریا می خواهیم بر غنای فرهنگی دریا افزوده و آمار غریق را در سواحل استان کاهش دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه میزان غریق امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد کاهش نشان می دهد تصریح کرد: برنامه های پیشنهادی برای اجرای طرح های سالم سازی دریای تابستان امسال مازندران به سازمان گردشگری ارائه شده است.

عباس نژاد با بیان اینکه اجرای طرح های سالم سازی دریای مازندران سه میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد یادآور شد: امید است از اعتبارات استانی و ملی برای اجرای این طرح ها بهره گیری شود.

وی با اعلام این مهم که 20 پایگاه اورژانس و 16 پایگاه هلال احمر در 132 طرح ساحلی دریای مازندران حضور دارند گفت: دو هزار و 215 نیروی امدادی و 1100 نفر در قالب ناجیان غریق، به کمک حادثه دیدگان احتمالی دریا خواهند رفت.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد طرح های دریای مازندران تاکنون اجرایی شده است افزود: مابقی این طرح ها طی هفته های آتی به سرمایه گذاران جهت اجرا واگذار می شود.

عباس نژاد از شناسایی 21 نقطه کور در سواحل مازندران خبر داد و گفت: قصد داریم با اطلاع رسانی و بسیج امکانات از حضور مردم و گردشگران در این مناطق ممنوعه جلوگیری نماییم.

به گزارش مهر، در پایان با حضور مسئولان گردشگری کشور و استانداری مازندران، از ناجیان غریق سال گذشته سواحل مازندران با اهدا لوح های تقدیر قدردانی شد.