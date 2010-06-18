کُردها به اتحاد ملی نزدیک ترند/ پیوندهای تاریخی با مجلس اعلا و الدعوه داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، "عادل برواری" از چهره های مطرح ائتلاف کردستان تاکید کرد : اتحاد ملی(شامل دولت قانون و ائتلاف ملی) به کُردها نزدیک ترند.

وی افزود : کردها روابط قدیمی و ریشه دار با مجلس اعلای اسلامی عراق و حزب الدعوه که عنصر قدرتمند در اتحاد ملی تشکیل می دهند، دارند و چه در مبارزات علیه رژیم سابق و حتی پس از سرنگونی رژیم بعثی ائتلاف چهارگانه با مجلس اعلا و حزب الدعوه داشته اند و همچنین شرکای ما در دولت از زمان تشکیل شورای حکومت انتقالی تا امروز بوده اند.



وی گفت : در عین حال، کردها شروط یا ملاحظاتی دارند که مهمترین آن پایبندی به قانون اساسی و اجرای ماده 140(درباره کرکوک) و موافقت با نامزد ما برای ریاست جمهوری یعنی جلال طالبانی است.



برواری درباره موافقت یا مخالفت اتحاد ملی با این شروط کردها اظهار داشت : نباید در این زمینه پیشداوری کنیم، اما معتقدم اتحاد ملی به ماده 140 و حتی مشکل مناطق مورد اختلاف اعتقاد دارند و کمیته ای برای بررسی این ماده تشکیل داده اند و دستاورهای فراوانی نیز داشته اند، آنها از نظر اصولی به این ماده اعتراف داشته اند.



این در حالی است که فهرست العراقیه اخیرا مدعی نزدیک بودن دیدگاههای ائتلاف کردستان به این فهرست شده بود.



ائتلاف کردستان عراق در انتخابات پارلمانی عراق، پس از العراقیه، دولت قانون و ائتلاف ملی در رده چهارم قرار گرفته بود.