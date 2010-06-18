۲۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۶

دانشکده خبر میبد در پنج رشته دانشجو می ‌پذیرد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده خبر میبد از پذیرش دانشجو در پنج رشته به صورت ترمی در ششمین دانشکده خبر کشور خبر داد.

علی ‌محمد گلمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این دانشکده در رشته ‌های خبرنگاری، روزنامه‌ نگاری، مترجمی خبر، عکاسی خبری، سیاحتی و گردشگری اقدام به جذب دانشجو خواهد کرد.

وی با اشاره به پیشینه این دانشکده خاطرنشان کرد: دانشکده خبر میبد در شهریورماه سال گذشته در میبد آغاز به کار کرد و در حال حاضر دانشجویان آن در دو رشته خبرنگاری و روابط عمومی به صورت پودمانی مشغول به تحصیل هستند.

گلمحمدی بیان داشت: در ترم نخست سال تحصیلی 90 - 89 نیز دو رشته دیگر درخواست شده که هر دو رشته تجدید پودمانهای روابط عمومی و خبرنگاری است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه با هر دو رشته موافقت شده و برای ترم بهمن ‌ماه این سال تحصیلی نیز پنج تا شش رشته درخواست کرده‌ ایم که سه تا چهار رشته آن مورد موافقت قرار گرفته است.

گلمحمدی خاطرنشان کرد: این رشته ‌ها که شامل خبرنگاری، روزنامه‌ نگاری، مترجمی خبر، عکاسی خبر و سیاحتی و جهانگردی است، کاردانی ترمی هستند.

رئیس دانشکده خبر میبد اظهار داشت: در تلاش هستیم با تبلیغات و شناسایی رشته‌ ها در استان یزد و در شهرستان میبد، به معرفی هرچه بیشتر این رشته‌ ها کمک کنیم.

در سطح کشور پنج دانشکده خبر در شهرستانهای تهران، ‌مشهد، ‌شیراز، اهواز و اردبیل وجود دارد و ششمین دانشکده خبر کشور نیز سال گذشته در شهرستان میبد راه‌ اندازی شد.

