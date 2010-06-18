دانشکده خبر میبد در پنج رشته دانشجو می ‌پذیرد

علی محمد گلمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این دانشکده در رشته های خبرنگاری، روزنامه نگاری، مترجمی خبر، عکاسی خبری، سیاحتی و گردشگری اقدام به جذب دانشجو خواهد کرد.
وی با اشاره به پیشینه این دانشکده خاطرنشان کرد: دانشکده خبر میبد در شهریورماه سال گذشته در میبد آغاز به کار کرد و در حال حاضر دانشجویان آن در دو رشته خبرنگاری و روابط عمومی به صورت پودمانی مشغول به تحصیل هستند.
گلمحمدی بیان داشت: در ترم نخست سال تحصیلی 90 - 89 نیز دو رشته دیگر درخواست شده که هر دو رشته تجدید پودمانهای روابط عمومی و خبرنگاری است.
وی عنوان کرد: خوشبختانه با هر دو رشته موافقت شده و برای ترم بهمن ماه این سال تحصیلی نیز پنج تا شش رشته درخواست کرده ایم که سه تا چهار رشته آن مورد موافقت قرار گرفته است.
گلمحمدی خاطرنشان کرد: این رشته ها که شامل خبرنگاری، روزنامه نگاری، مترجمی خبر، عکاسی خبر و سیاحتی و جهانگردی است، کاردانی ترمی هستند.
رئیس دانشکده خبر میبد اظهار داشت: در تلاش هستیم با تبلیغات و شناسایی رشته ها در استان یزد و در شهرستان میبد، به معرفی هرچه بیشتر این رشته ها کمک کنیم.
در سطح کشور پنج دانشکده خبر در شهرستانهای تهران، مشهد، شیراز، اهواز و اردبیل وجود دارد و ششمین دانشکده خبر کشور نیز سال گذشته در شهرستان میبد راه اندازی شد.
