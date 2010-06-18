  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۹

امام جمعه موقت گرگان:

قانون حجاب و عفاف باید اجرا شود/ لزوم پرهیز از برخورد فیزیکی و خشونت

گرگان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام رسول رضایی با اشاره به تصویب قانون حجاب و عفاف در چند سال قبل خواستار اجرای این قانون در جامعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امام جمعه موقت گرگان ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه گرگان افزود: برخورد با بدحجابی و بی حجابی مختص یک فرد و نهاد نیست و باید در این زمینه فرهنگسازی شود.

وی اظهار داشت: سازمانهای فرهنگی مانند تبلیغات اسلامی و ارشاد در این زمینه فرهنگ سازی داشته باشند و مردم نیز در این زمینه کمر همت بندند و وارد عمل شوند.
 
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با بدحجابی و بی حجابی به معنای توسل به زور و خشونت نیست و این قانون نباید با خشونت پیاده شود و برخورد فیزیکی نباید درمیان باشد.
 
حجت الاسلام رضایی بیان داشت: باید سعی شود در برخورد با پدیده بدحجابی پرونده ای به دادگستری ارجاع داده نشود و اگر با خشونت و زور اجرا شود، نتیجه نمی دهد و یا نتیجه عکس می دهد.
 
امام جمعه موقت گرگان بیان داشت: برخورد با پدیده بدحجابی باید با ظرافت خاصی صورت گیرد و تنها وظیفه نیروی انتظامی نیست و افراد باید در این زمینه آموزش ببنند.
 
وی با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه عنوان کرد: قوه قضائیه مهمترین قوه در کشور است و اگر بدنه اش سالم باشد، عدالت در جامعه توسعه می یابد.
 
خطیب جمعه موقت گرگان تاکید کرد: قوه قضائیه استقلال دارد و از فردی دستور نمی گیرد و باید به قانون عمل کند.
 
حجت الاسلام رضایی با اشاره به درپیش بودن فصل گرما و تابستان بر لزوم صرفه جویی و مدیریت در مصرف منابع به ویژه آب و برق تاکید کرد.
 
وی عنوان کرد: اصلاح الگوی مصرف باید در جامعه نهادینه شود و برای این بخش برنامه ریزی و فرهنگسازی شود.
کد مطلب 1102854

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها