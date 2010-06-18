قانون حجاب و عفاف باید اجرا شود/ لزوم پرهیز از برخورد فیزیکی و خشونت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امام جمعه موقت گرگان ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه گرگان افزود: برخورد با بدحجابی و بی حجابی مختص یک فرد و نهاد نیست و باید در این زمینه فرهنگسازی شود.

وی اظهار داشت: سازمانهای فرهنگی مانند تبلیغات اسلامی و ارشاد در این زمینه فرهنگ سازی داشته باشند و مردم نیز در این زمینه کمر همت بندند و وارد عمل شوند.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه با بدحجابی و بی حجابی به معنای توسل به زور و خشونت نیست و این قانون نباید با خشونت پیاده شود و برخورد فیزیکی نباید درمیان باشد.

حجت الاسلام رضایی بیان داشت: باید سعی شود در برخورد با پدیده بدحجابی پرونده ای به دادگستری ارجاع داده نشود و اگر با خشونت و زور اجرا شود، نتیجه نمی دهد و یا نتیجه عکس می دهد.

امام جمعه موقت گرگان بیان داشت: برخورد با پدیده بدحجابی باید با ظرافت خاصی صورت گیرد و تنها وظیفه نیروی انتظامی نیست و افراد باید در این زمینه آموزش ببنند.

وی با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه عنوان کرد: قوه قضائیه مهمترین قوه در کشور است و اگر بدنه اش سالم باشد، عدالت در جامعه توسعه می یابد.

خطیب جمعه موقت گرگان تاکید کرد: قوه قضائیه استقلال دارد و از فردی دستور نمی گیرد و باید به قانون عمل کند.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به درپیش بودن فصل گرما و تابستان بر لزوم صرفه جویی و مدیریت در مصرف منابع به ویژه آب و برق تاکید کرد.

وی عنوان کرد: اصلاح الگوی مصرف باید در جامعه نهادینه شود و برای این بخش برنامه ریزی و فرهنگسازی شود.