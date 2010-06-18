ادعای مضحک گیتس در توجیه تحریمهای خصمانه علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا با بی اعتنایی به همکاری شفاف و سازنده ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و در توجیه تحریمهای یکجانبه علیه کشورمان ادعا کرد: واحدهای جاسوسی آمریکا با تحقیق درباره قابلیت موشک بالستیک ایران دریافتند که این کشور توانایی حمله به اروپا را با "تعداد زیاد یا حتی صدها موشک" دارد.

وی با بی توجهی به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران با هدف منحرف کردن نگاهها از جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان آزادی و کاستن فشارهای افکار عمومی جهان از این رژیم و حامیان آن از جمله آمریکا مدعی شد: اطلاعات به دست آمده توسط سازمان های جاسوسی آمریکا درباره قابلیت ایران برای حمله به اروپا به عنوان عاملی مهم در تصمیم گیری دولت "باراک اوباما" برای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا و در اطراف کشورهای همپیمان ناتو بوده است.

به گزارش رویترز، گیتس گفت: هواپیماهای موشکی ارتقا یافته به ما توانایی محافظت از نظامیان، پایگاه ها، تاسیسات و همپیمان های ما را در اروپا می دهد.

مقامهای اتحادیه اروپا در پایان نشست روز گذشته خود در بروکسل بیانیه ای را مبنی بر اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران، منتشر کردند.

این تحریمها با وجود صدور قعطنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل متحد و با هدف اعمال فشارهای بیشتر بر ایران از سوی کشورهای اروپایی تصویب شده است. اقدام اروپاییها به زعم آنها، نشان دهنده نگرانی های موجود درباره ادامه برنامه هسته ای ایران است.