قطعنامه شورای امنیت سیاسی و بی اساس است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با بیان اینکه سازمان ملل متحد و شورای امنیت با تصویب قطعنامه اخیر علیه ایران استقلال و موجودیت خود را زیر سئوال برد، افزود: دولتهای غربی و آمریکا باید به این یقین در سیاست و تعامل خود با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برسند که ملت ایران هیچگاه در برابر زورگویی و تفکرات استعماری آنان تسلیم نخواهد شد.



وی ادامه داد: آنچه امروز ملت یران شاهد آن است اقتدار، توانمندی، پیروزی و عزت ملت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که این دستاوردها در سایه پیروی از فرامین رهبر کبیر انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و ایستادگی ملت ایران حاصل شده است.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با بیان اینکه در حال حاضر ایران اسلامی در راستای اقتدار و شکوه روزافزون گام برمی دارد، افزود: غرب باید با عقلانیت و به دور از سیاسی کاری و شیطنت های سیاسی با بحث دانش صلح آمیز هسته ای ایران برخورد کند.



حجت الاسلام واعظی ادامه داد: بحث تحریم چیز تازه ای برای ملت ایران نیست و ملت ایران از همان روزهای ابتدایی با تحریم غرب و آمریکا مواجه بوده است و از این تحریم ها برای خود فرصت توسعه و پیشرفت را ایجاد کرده است.



وی همچنین در ادامه به روند توسعه استان زنجان اشاره کرد و با بیان اینکه وجود محمد رئوفی نژاد در سمت استانداری این استان فرصت مناسب را برای توسعه آن فراهم کرده است، افزود: آنچه امروز در استان زنجان شاهد آن هستیم توسعه و پیشرفت است که با همدلی و تلاش همه مدیران استان ایجاد شده است.



امام جمعه زنجان در ادامه شهر و استان زنجان را شهری عالم پرور و دارای سابقه دینی و مرجعیت دانست و تاکید کرد: استان زنجان همواره در مقاطع مختلف تاریخی توانسته از وجود چهره های بزرگ دینی و مرجعیت برخوردار باشد.

حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه استان زنجان در حال حاضر از جایگاه واقعی خود در خصوص عالم پروری و بهره مندی از وجود مرجعیت دور مانده است، افزود: طی هفته گذشته تحولات خوبی در زمینه حوزه علمیه در استان زنجان صورت گرفته است و تلاشهای در راستای استقلال حوزه علمیه شهر زنجان صورت می گیرید.



وی تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توسعه حوزه های علمیمه و دانشگاهها را یادآور شد و افزود: در حال حاضر با مساعدت استاندار زنجان 10 هکتار زمین برای حوزه علمیه زنجان اختصاص یافته است.