اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال در محمودآباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در محمود آیاد، علیرضا شفاهی ظهر جمعه در آیین افتتاحیه این اردو افزود: در این اردوی تدارکاتی 23 بازیکن تیم فوتبال نوجوانان برای اردوی محمودآباد حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: اکبر محمدی سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان در اردوی محمود آباد است و به دقت اردوی ملی پوشان را زیرنظر دارد.

مسئول کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال مازندران تصریح کرد: این اردو تا 30 خردادماه در شهر ساحلی سرخرود ادامه دارد.

شفاهی با اشاره به اینکه در این اردو دو بازیکن مازندرانی به نام های علی علیپور و سیدجلال عبدی حضور دارند، تصریح کرد: برابر اسامی اعلام شده در این اردو نفراتی چون، مسعود خان علیزاده، حمید محمدی، سیاوش حق نظری، وحید نجفی، مرتضی اخباری شاد، بهنام محمد زمانی، مهدی مهدی پور، محمدرضا قدرتی، بهمن جهان تیغ، میثم لباف،علی فتحیان، آرمین ناصری نژاد، محمد دانشگر، محمدعلی فرامرزی، فریدون زبیدانی، محمد حسین کنعانی، سجاد کرمان، سیامک درگاهی، معین امیر محمودی، سردار آزمون و ساسان رجب زاده حاضر هستند.

وی با اشاره به اینکه این اردو به منظور آمادگی تیم ملی برای مسابقات درپیش رو آینده برگزارمی شود، از مسابقه درپیش رو آینده تیم ملی اظهار بی اطلاعی کرد.