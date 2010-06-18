افزایش شانس عبدالمهدی برای نخست وزیری عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، محمد البیاتی عضو ائتلاف ملی و از رهبران مجلس اعلای اسلامی عراق از ادامه مذاکرات در داخل اتحاد ملی(ائتلاف ملی و دولت قانون) درباره مسئله نامزد نخست وزیری و افزایش شانس عادل عبدالمهدی نسبت به نوری المالکی رقیب وی خبر داد.



عادل عبدالمهدی نامزد مورد حمایت مجلس اعلای اسلامی عراق یکی از گروههای اصلی تشکیل دهنده ائتلاف ملی و نوری المالکی نیز نامزد ائتلاف دولت قانون است.



محمد البیاتی گفت: مذاکرات در داخل اتحاد ملی با هدف دستیابی به توافق درباره سازوکارهای معرفی نامزد نخست وزیری و رسیدن به نتایج مثبت طی روزهای آینده همچنان ادامه دارد.



البیاتی ابراز عقیده کرد : با توجه به حمایت فهرست العراقیه و همچنین ائتلاف کردستان از نامزدی عادل عبدالمهدی شانس وی برای تصدی این پست بیشتر از نوری المالکی است.



سفارت آمریکا اظهارات علی الدباغ درباره مذاکرات فلتمن را انکار کرد



سفارت آمریکا در بغداد خبرهای برخی رسانه ها و شخصیتها مبنی بر اینکه جفری فلتمن معاون وزیر امور خارجه این کشور در سفر به عراق پیشنهادهای متعددی با خود همراه داشته است که یکی از آنها خواهان گردش نخست وزیری به صورت متناوب میان العراقیه و دولت قانون است تکذیب کرد.



فیلیپ فرین سخنگوی سفارت آمریکا ادعا کرد: فلتمن هیچ پیشنهاد مشخصی برای سیاستمداران عراقی نداشته است و فقط بر ضرورت تسریع در تشکیل دولت و فراگیر بودن آن تاکید کرده است.



وی با انکار دخالت کشورش در امور داخلی عراق مدعی شد: تصمیم تشکیل دولت جدید عراق به عهده عراقیها است و دولت عراق هیچ دخالتی در آن نمی کند و آمریکا نیز به حاکمیت عراق احترام می گذارد.



برخلاف ادعاهای سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد علی الدباغ سخنگوی دولت عراق با اشاره به سفر معاون وزیرامور خارجه آمریکا به بغداد تاکید کرده بود: واشنگتن خواهان ائتلاف میان مالکی و علاوی است و فلتمن پیشنهادهایی از جمله تقسیم روسای سه گانه میان گروههای سیاسی عراق پیروز داده است.