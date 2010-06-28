شهر 60هزار نفری ماهدشت فاقد پلیس راهنمایی ورانندگی

رمضان ابراهیم زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر در کرج، لزوم استقرار دفتر نمایندگی پلیس راهنمایی و رانندگی در ماهدشت را بر کسی پوشیده ندانست و افزود: با استقرار پلیس راهنمایی و رانندگی‏، نظم خاصی بر تردد خودروها در سطح شهر حاکم خواهد شد و در حال حاضر با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه ماهدشت در مسیر جاده ترانزیتی تهران به غرب کشور قرار دارد، توجه ویژه به تردد خودروها از این شهر را حیاتی خواند و ادامه داد: همچنین تردد وسایل نقلیه سنگین از خیابان اصلی این شهر به نظارت وکنترل پلیس نیاز دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت بیان داشت: کاهش تصادفات و سوانح رانندگی‏، منظم شدن تردد خودروها، جلوگیری از راهبندان، کاهش جرایم رانندگی و قانونمندی رانندگان و... تنها بخشی از فواید حضور پلیس راهنمایی و رانندگی در ماهدشت است.

وی از فرمانده انتظامی استان خواست نسبت به استقرار دفتر نمایندگی پلیس راه در این منطقه اقدامات لازم را انجام دهد.

ابراهیم زاده تصریح کرد: نگاهی مقایسه ای میان آمار تصادفات و جرایم رانندگی در شهرهایی که پلیس راهور در آنان مستقر است با شهرهایی که هنوز پای دفتر نمایندگی پلیس راهنمایی و رانندگی به آنجا باز نشده است گواه خوبی برای اصرار شورای شهر ماهدشت برای حضور پلیس راهور در سطح شهر است.

ماهدشت با 60 هزار نفر جمعیت یکی از شهرهای تابعه شهرستان کرج است.

کشاورزی و صنعت، دو قطب مهم اشتغال در ماهدشت است. سازمان حمل و نقل همگانی سال 1386 در ماهدشت اففتاح شده است.