مذاكره با خرم به معناي چانه زني نبوده است// فقط با لغو قرارداد تاو استيضاح وزير راه منتفي نمي شود

دكتر الياس نادران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" با اشاره به اين كه مذاكره نمايندگان مجلس با وزير راه و ترابري به معناي چانه زني نبوده است، اظهارداشت: به احمد خرم ابلاغ شده كه وي شروط مورد نظر نمايندگان از جمله بركناري چندتن از مقامات نالايق اين وزارت خانه و لغو چندين قرارداد مسله دار را اجرا كند و درصورتي كه مبادرت به اين كار نكند، قطعا وي استيضاح خواهد شد.

وي در ادامه با تاكيد براين كه حضور شركت تركيه اي تاو در فرودگاه امام خميني (ره) تنها مشكل نمايندگان مجلس نيست، خواستار بهره برداري هرچه سريعتر اين فرودگاه توسط نيروي هاي داخلي شد.

به گفته نادران، درصورتي كه احمد خرم وزير راه و ترابري فقط لغو قرارداد تاو را بپذيرد، بازهم وي استيضاح خواهد شد.

نماينده مردم تهران در مجلس درباره افشاي نام مسئولي كه پس ازمشخص شدن كميته هفت نفره پيگيري كننده طرح استيضاح وزير راه و ترابري با يكي از اعضاي اين كميته تماس گرفته وپيشنهاد يك قطعه زمين درحوالي تهران داده است، خاطرنشان كرد: "چنين چيزي صحت دارد و براي افشاي نام آن مسئول فعلا بايد صبر داشته باشيد".