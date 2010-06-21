تراکم کشند قرمز به صفر رسید / احتمال سازگاری جلبکها با آبهای ایران

محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دریای خلیج فارس و عمان و همین طور خزر وضعیت آرامی دارند و تا امروز هیچ گونه شکوفایی جلبکی در هیچ نقطه ای در دریا گزارش نشده است. همچنین تراکم "فیتوپلنگتنها" کمتر از دو میلیون سلول در یک لیتر آب است که نشان دهنده وضعیت عادی دریاهاست.

نبوی با اشاره به بلوم جلبکی ( پدیده کشند قرمز) در شهریور ماه سال گذشته گفت: بلوم جلبکی در خلیج فارس به خصوص در هرمزگان از مرز غالب خارج شده و به تعبیری می توان گفت به صفر رسیده است اما ممکن است گونه غیر بومی "تکلودینوم" شکوفا شود ولی تا امروز بنا به هر دلیلی بلوم نکرده و به نظر می رسد این گونه غیر بومی با شرایط محیطی سازگار شده و در وضعیت نرمالی به سر می برد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به پایش روزانه آب دریا اشاره کرد و گفت: در اواخر سال 88 تراکم بلوم جلبکی همین گونه غیر بومی 52 میلیون سلول در لیتر بود که وضعیت هشدار آمیز و خطرناکی داشت و خسارت زیادی هم به محیط زیست دریا و زندگی گونه های دریایی وارد کرد اما دیگر آن وضعیت پایدار نیست و این گونه شکوفا نشده است.

وی با اشاره به پنج هزار کیلومتر مربع سواحل دریا در ایران افزود: برای مدیریت محیط زیست دریاها، تنها سه هزار و پانصد هزار نیرو در سواحل شمال و جنوب داریم که این تعداد تنها یک چهارم نیاز ما است و برای حفاظت نیازمند 12 هزار نیرو هستیم.

این متخصص محیط زیست دریایی تاکید کرد: رئیس سازمان محیط زیست در تلاش برای جبران کمبود نیروی انسانی در دریا است و تلاشهایی نیز در حال انجام است اما باید پذیرفت که آلودگی دریاها و سواحل در ایران وجود دارد.