مي خواهند پروين را از پرسپوليس جدا كنند

محمد مايلي كهن در گفت وگو با خبرنگار " مهر" با بيان اين مطلب افزود: به عقيده من مي بايست مسوولان باشگاه پرسپوليس در ابتدا مشكلات را با خود پروين در ميان مي گذاشتند سپس تصميم به حذف او مي گرفتند.

وي افزود: اختلاف نظر با پروين در هيات مديره وجود دارد و فكر مي كنم افرادي مثل دادكان و كاشاني در همين اندازه با او مشكل دارند ، نه اينكه بخواهند او را به كلي از مجموعه باشگاه حذف كنند.

مايلي كهن گفت:شخص من هم در مورد برخي از عملكردهاي پروين انتقاد دارم اما بايد از راهش وارد شد و با گفت و گو قضيه را حل كرد وگرنه پست مدير فني كه به پروين پيشنهاد شده و گويا هيچ تعريفي هم براي آن نشده ، زمينه را براي خروج تدريجي او از پرسپوليس فراهم مي كند.