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۲۵ تیر ۱۳۸۲، ۱۱:۲۸

محمد مايلي كهن در گفت وگو با " مهر ":

مي خواهند پروين را از پرسپوليس جدا كنند

مي خواهند پروين را از پرسپوليس جدا كنند

برخورد باشگاه پرسپوليس با پروين به گونه اي بود كه همگان متوجه شدند مي خواهند آرام آرام او را كنار بگذارند.

محمد مايلي كهن در گفت وگو با خبرنگار " مهر" با بيان اين مطلب افزود: به عقيده من مي بايست مسوولان باشگاه پرسپوليس در ابتدا مشكلات را با خود پروين در ميان مي گذاشتند سپس تصميم به حذف او مي گرفتند.

وي افزود: اختلاف نظر با پروين در هيات مديره وجود دارد و فكر مي كنم افرادي مثل دادكان و كاشاني در همين اندازه با او مشكل دارند ، نه اينكه بخواهند او را به كلي از مجموعه باشگاه حذف كنند.

مايلي كهن گفت:شخص من هم در مورد برخي از عملكردهاي پروين انتقاد دارم اما بايد از راهش وارد شد و با گفت و گو قضيه را حل كرد وگرنه پست مدير فني كه به پروين پيشنهاد شده و گويا هيچ تعريفي هم براي آن نشده ، زمينه را براي خروج تدريجي او از پرسپوليس فراهم مي كند.

کد مطلب 11033

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