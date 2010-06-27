ابوجعفر خازن؛ ریاضیدان و منجم قرن چهارم

سال تولد وی را حدود 290 قمری در صاغان قریه ای نزدیک مرو ذکر کرده اند . از چگونگی زندگی او آگاهی چندانی در اختیار نیست .

به احتمال بسیار بیشتر عمر خود را در شهر ری یکی از مراکز حکومت دیالمه سپری کرد و از حمایتهای ابوالفضل بن احمد وزیر دربار رکن الدوله برخوردار بود و احتمالا در دربار پادشاه دیلمی جایگاه ویژه ای داشت .

قفطی در باب وی گفته است : کنیه اش از نامش مشهورتر است ، عجمی نسبت است و به علوم حساب و هندسه عالم بوده است .

تاریخ مرگ وی را بین سالهای 350 - 360 قمری دانسته اند . ابوجعفر خازن در میان دانشمندان هم عصر خود و نیز علمای دوران بعد به تبحر در ریاضیات و نجوم و ساخت واستفاده از ابزار رصدی مشهور بود .

تفسیرصدرالمقالة العاشرة من کتاب اقلیدس، زیج الصفائح، رسالة فی البرهان علی انه لا یمکن ان یکون ضلعا عددین مربعین یکون مجموعهما مربعا فردین بل یکونان زوجین او احدهما زوج و الآخر فرد از جمله آثار خازن هستند .