مجلس آماده هرگونه همکاری برای صیانت از بافت تاریخی یزد است

به گزارش خبرگزاری مهر از یزد، محمدرضا باهنر در دیدار مشترکی با محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس و محمدحسین محتاج ‌اله، مدیریت هتلهای زنجیره ‌ای مهر ضمن ابراز خرسندی از ارتباط بهتر و وسیعتر با بخش خصوصی نسبت به گذشته اظهار داشت: بافت تاریخی یزد دارای ارزش و ویژگی خاصی است و باید در ردیف بافتهای تاریخی جهان قرار گیرد.

وی افزود: استان یزد در بخشهای مختلف از جمله گردشگری از توان و پتانسیل بسیار زیادی برخوردار است و یزدیها در طول تاریخ ثابت کرده ‌اند که شایستگی بهترین موقعیتها را دارند و این موقعیتها را نیز به دست آورده‌ اند.

باهنر خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی بازدیدی که از یزد داشتم از نزدیک با توانمندیها بخش خصوصی به ویژه در صنعت هتلداری آشنا شده ‌ام.

وی افزود: در صنعت زیرساختهای گردشگری و به ویژه هتلداری، فعالیتهای خوبی صورت گرفته که نمونه بارز آن هتلهای سنتی مهر بود.

باهنر در ادامه ضمن تحسین بافت تاریخی یزد بیان داشت: در جای جای ایران اسلامی جاذبه ‌های مختلف گردشگری وجود دارد و یزد در این میان از جذابیتهای خاص خود بهره می‌ برد که نمونه آن بافت تاریخی 750 هکتاری شهر یزد است.

بافت تاریخی یزد باید در ردیف بافتهای تاریخی جهان قرار گیرد

وی ضمن تشریح فعالیتهای صورت گرفته توسط مجلس در زمینه میراث فرهنگی و گرشگری کشور عنوان کرد: اهمیت بافت به ثبت رسیده تاریخی یزد بر کسی پوشیده نیست و هم دولت و هم مجلس باید از این بافت حمایت لازم را انجام دهند تا در ردیف بافتهای تاریخی دیگر کشورهای جهان قرار گیرد.

باهنر با تاکید بر ضرورت ارائه طرحهای مورد نیاز در این زمینه گفت: مجلس در این زمینه دغدغه دارد و حمایت لازم خود را انجام خواهد داد در عین حال دولت نیز می‌ تواند تاثیر بسیار زیادی در این بخش داشته باشد.

مدیریت هتلهای زنجیره ‌ای مهر نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از توجه ویژه مجلس به استان یزد و میراث فرهنگی آن به تشریح آخرین شرایط صنعت گردشگری در استان یزد و زیرساختهای موجود در این بخش همچنین به بیان مشکلات بافت تاریخی یزد پرداخت.

یزد فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه آرمانی گردشگری دارد

محمدحسین محتاج‌ اله اظهار داشت: یزد به عنوان دومین شهر تاریخی جهان آنچنان که باید از نگاه مسئولان مورد عنایت قرار نگرفته هرچند که فعالیتها و اقدامات خوبی صورت گرفته اما تا رسیدن به نقطه آرمانی فاصله زیادی مانده است.

وی با تشریح طرحها و برنامه ‌های قابل اجرا در بافت تاریخی یزد و نقش دولت، مجلس و بخش خصوصی در این زمینه، خواستار حمایت جدی و بیشتر قوه مقننه از میراث فرهنگی کشور به ویژه استان یزد شد.

نماینده مردم اردکان در مجلس نیز در این دیدار ضمن معرفی بافتهای تاریخی استان یزد اظهار داشت: یزد از لحاظ ظرفیت سرمایه ‌گذاری و بازگشت سرمایه در زمنیه میراث فرهنگی و گردشگری از توانایی‌های زیادی برخوردار است و به جاست مسئولان اجرایی در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند.

جریان زندگی در بافت تاریخی یزد از ویژگی های منحصر بفرد این بافت است

محمدرضا تابش خاطرنشان کرد: بر خلاف اکثر بافتهای تاریخی، عموم بافتهای تاریخی استان یزد دارای سکنه و پویاست و همین زندگی به عنوان یکی از نقاط مثبت این مناطق محسوب می‌شود که می‌توان در این زمنیه از بافت شهر یزد و اردکان نام برد.

تابش در این دیدار ضمن بیان راهکارهای مختلف در زمینه استفاده بهتر از صنعت گردشگری کشور، خواستار حمایت جدی‌ تر مسئولان از سرمایه‌ گذاران و فعالان بخش خصوصی در بخش گردشگری شد.