ورودی کلاک؛ معرفی نامه نازیبای یک کلانشهر/ تصویر درستی به دیگران نشان نداده ایم

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ورودی کلاک از مهمترین ورودیهای شهرستان کرج است که مسافران مناطق شمالی کشور که بسیاری از آنها از تهران آمده اند را به سمت این مناطق سوق می دهد اما اهمیت آن تنها در این زمینه نیست و جنبه های آن فراتر از یک دروازه ارتباطی بین تهران و مناطق شمالی است.

ورودی کلاک، صرف نظر از جنبه پل ارتباطی داشتن بین تهران و مناطق شمالی کشور به نوعی معرفی نامه کلانشهر کرج نیز محسوب می شود زیرا این ورودی در این کلانشهر واقع است و مسافرانی که رهسپار مناطق شمالی کشور هستند برای رسیدن به جاده چالوس باید از این ورودی وارد شوند و چند دقیقه ای را در کرج بگذارنند.

در چنین شرایطی انتظار می رود ورودی کلاک زیباتر باشد و بتواند کرج را به نحو نسبتا مطلوبی به مسافران معرفی کند درحالیکه این ورودی بیشتر از آنکه نقش معرفی نامه کلانشهر کرج را ایفا کند، نماد آلودگی تصویری است و هیچ تصویر زیبایی از کرج ارائه نمی دهد.

تصور مسافران از کرج انعکاسی از این تصویر غیر چشم نواز است

به عنوان مثال به دلیل عدم توجه کافی، نمادهای شهری مناسبی در منطقه ورودی کلاک نصب نشده و بسیاری از مسافرانی که از این ورودی وارد می شوند و رهسپار شمال کشور هستند، تصوری که از کرج دارند بسیار بد، خلاف واقع و انعکاس همان تصویر غیرچشم نوازی است که با دیدن ورودی کلاک در ذهن آنها نقش بسته است.

به دنبال این امر، نه تنها کرج به مسافران یادشده به درستی معرفی نمی شود بلکه تصویری غلط از کرج به مسافران ارائه می شود و آنها تصور می کنند که همه مناطق کلانشهر کرج شبیه همان تصویر ورودی کلاک است و حتی ممکن است با خود تصور کند که اسم این شهر به اشتباه کلانشهر گذاشته شده و هیچ اثری از پیشرفت در آن به چشم نمی خورد.

تصویر درستی از این کلانشهر به دیگران نشان نداده ایم

همواره صحبت از این است که کرج گردشگران زیادی ندارد و بیشتر افراد برای رسیدن به مناطق دیگر کشور از کرج عبور می کنند درحالیکه گاهی فراموش می شود که خود ما نیز در این زمینه مقصر هستیم و هیچ تصویر درستی از این کلانشهر به دیگران نشان نداده ایم.

بسیاری از افراد، کرج را منطقه ای فاقد پیشرفت و پیشینه می دانند و تصور می کنند که این منطقه در سالهای اخیر شکل گرفته درحالیکه به واقع اینگونه نیست و اگر از محققان کرج شناسی بپرسیم به ما خواهند گفت که کرج مثل بسیاری از دیگر مناطق، قدمت چند هزار ساله دارد و اینگونه نیست که طی سالهای اخیر شکل گرفته باشد.

محققان کرج شناسی به ما خواهند گفت که کرج در بسیاری از موارد، جنبه های گردشگری بسیار قوی دارد که متاسفانه به آنها توجهی نشده و بسیاری از آنها به بوته فراموشی سپرده شده است.

شاید اگر این مسائل برای مسافران مناطق شمالی بیان شود، آنها قبل از ادامه سفر خود ساعاتی را در کرج بگذرانند وبا زیبایی های این منطقه نیز آشنا شوند اما متاسفانه اطلاع رسانی کافی در این خصوص صورت نگرفته و کرج همچنان به عنوان منطقه ای که تنها باید محل عبور مسافران باشد، قلمداد می شود.

لزوم زیباسازی و نصب المانهای زیبا در منطقه کلاک

قصد تحقیر کلاک و مناطق اطراف آن در میان نیست بلکه منظور این است که دستگاه های ذیربط کرج از قبیل شهرداری این کلانشهر می توانند ورودی کرج در منطقه کلاک را بیش از قبل زیباسازی و المانهای زیبا در این منطقه نصب کنند تا دید مسافران نسبت به این کلانشهر، واقع گرایانه تر باشد.

این امر کمک می کند تا این مسافران باور کنند که کرج، یک منطقه که به اشتباه نام کلانشهر را به خود گرفته، نیست بلکه پیشرفتهای زیادی در آن به وقوع پیوسته و به موازات مشکلاتی که دارد، نقاط قوتی نیز دارد که برخی از آنها در مناطق دیگر کشور کمتر وجود دارد.

به نظر می رسد زیباسازی کلاک بیش از همه در حیطه مسئولیتهای شهرداری و اداره میراث فرهنگی و گردشگری این کلانشهر باشد و این دستگاه ها موظف هستند در این خصوص همه زیباسازی های لازم را انجام دهند.

به عنوان مثال باید در این منطقه پارکی زیبا احداث کنند، آب نماهای مناسب تعبیه کنند و در صورت امکان مرکز اقامتگاهی و گردشگری در نزدکی ورودی کلاک احداث شود تا مسافران خسته بتوانند در آنها خستگی به در کنند و پس از مدتی دوباره راهی سفر شوند.

همچنین لازم است در اسرع وقت، ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه یادشده و اطراف آن متوقف شود و باور داشته باشیم که این امر در تغییر نگاه مسافران تاثیر زیادی دارد و باعث می شود آنها اعتبار بیشتری برای این کلانشهر قائل باشند.

زیباسازی مسیر نگاه مسافران را تغییر می دهد

طی مسیر بین ورودی کلاک تا ابتدای جاده چالوس چند دقیقه ای طول می کشد درحالیکه اگر در طول این مسیر پروژه های مناسب سازی و زیباسازی اجرا شود، چشم انداز منطقه به میزان زیادی تغییر می کند و به موازات آن نگاه مسافران نیز کم کم تغییر می کند.

به دنبال این امر ممکن است بسیاری از آنها تصمیم بگیرند که قبل از سفر به شمال کشور سفری نیز در مناطق گردشگری و تفریحی کلانشهر و شهرستان کرج داشته باشند و با ویژگی های این منطقه آشنا شوند.

به طور مسلم اگر این امر اتفاق بیفتد، کم کم تعداد گردشگران کرج افزایش می یابد و در آینده ای نزدیک آمارهای امیدوارکننده در خصوص تعداد گردشگران کلانشهر و شهرستان کرج خواهیم شنید؛ همان آماری که سالهاست به انتظار آن نشسته ایم.

وجود مجموعه تفریحی عقیق در نزدیک ورودی کلاک یک امر بسیار مطلوب است

وجود مجموعه تفریحی عقیق نیز در نزدیک رودی کلاک یک امر بسیار مطلوب است و اگر بتوانیم این مجموعه را به مسافران معرفی کنیم، بسیاری از آنها مایل می شوند که برای اولین این مجموعه را ببینند.

این دیدار می تواند زمینه ساز دیدارهای بعدی باشد و به نوبه خود در افزایش تعداد گردشگران شهرستان کرج تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

نصب مجسمه های زیبا در میدان امیرکبیر، نورپردازی مناسب و زیبا در طول مسیر ورودی کلاک تا ابتدای جاده چالوس، نصب چراغهای زیبا در طول این مسیر و افزایش فضای سبز منطقه می توان چهره زیباتری از کرج ارائه دهد و تصور مسافران را واقع گرایانه تر کند.

به طور مسلم، وظیفه شهرداری کرج در این زمینه بسیار مهم و فعالیت آن در این خصوص بسیار تعیین کننده است.

محله قدیمی کلاک و اطراف آن نیز زیباسازی شود

همانگونه که گفته شد، غرض این نیست که منطقه کلاک و اطراف آن تحقیر شود بلکه مقصود این است که محله قدیمی کلاک و اطراف آن زیباسازی شود و از افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز نیز جلوگیری به عمل آید تا نمای چشم نوازتری برای منطقه ایجاد شود.

به این ترتیب، معرفی نامه کلانشهر کرج می تواند حق این کلانشهر را بیشتر ادا کند نه اینکه تصویری خلاف واقع به مسافران ارائه دهد.

البته منکر وجود مشکلات فراوان در کلانشهر کرج نیستیم و می دانیم که این کلانشهر برغم داشتن اهمیت فراوان همچنان با مشکلات مختلفی درگیر است اما به موازات وجود این مشکلات، نکات مثبت زیادی نیز در خصوص کرج وجود دارد که از میان آنها می توانیم به وجود پارکهای بسیار زیبا از قبیل باغ خانواده و پارک تنیس اشاره کنیم.

بیشتر افرادی که از تهران به جاده چالوس می روند، از ورودی کلاک عبور می کنند

کرج ورودی های دیگری نیز دارد اما مسلما اکثر افرادی که از تهران می آیند و قصد رفتن به شمال را دارند، از ورودی کلاک برای این امر استفاده می کنند و به همین دلیل است که این ورودی اهمیت بسیار زیادی دارد و اهمیت آن فراتر از یک ورودی عادی است.

بروشورهایی با هدف معرفی کرج به مسافران داده شود

البته صرف انجام افزایش فضای سبز، نصب المان، نورپردازی مناسب و ... کافی نیست و بهتر است همیشه در وروی کلاک، بروشورهایی با هدف معرفی کلانشهر و شهرستان کرج و پیشرفتها و جاذبه های گردشگری آن به مسافران داده شود.

این امر در معرفی کرج تاثیر فراوانی دارد و باعث می شود که مسافرانی که هیچگونه اطلاعی در مورد کرج ندارند، با این منطقه آشنا شوند، اهمیت گردشگری آن در زمینه های توریسم طبیعت، تاریخی و مذهبی را بدانند و تنها به عنوان یک محل گذر به این منطقه نگاه نکنند.

به موازات این امر لازم است زیرساختهای گردشگری در شهرستان کرج به میزان کافی فراهم شود تا اگر روزی فرا رسید که تعداد گردشگران این شهرستان افزایش چشمگیری پیدا کرد، بتوانیم از آنها استقبال کنیم و زمینه های رفاه آنها را فراهم آوریم.