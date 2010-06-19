کار انتظامی در حوزه زندانبانی دارای پیچیدگی های خاصی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد علی محمدی ظهر شنبه در دیدار به فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی بازوی توانمند سازمان زندانهاست، اظهار داشت: بخش اعظمی از امنیت در زندانها توسط پرسنل کوشا نیروی انتظامی محقق می شود.



وی همچنین به جایگاه ارزشمند ناجا در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: کار انتظامی کاری با ماهیت و پیچیدگی های منحصر به فرد است که در حوزه زندانبانی رنگ و بوی خاص تری به خود می گیرد.

مدیر کل امور زندانهای استان لرستان افزود: بهره گیری از پرسنل با تجربه ناجا به منظور آموزش دیگر نیروها از اولویتهای ماست چرا که معتقدیم می تواند نقش مهمی در ارتقاء امنیت زندانها داشته باشد.

محمدی تلاش برای ایجاد نظم و امنیت جامعه را خدمتی مقدس دانست و یادآور شد: فداکاری های نیروی توانمند انتظامی در عرصه های مختلف بر هیچکس پوشیده نیست.

وی تصریح کرد: از آنجا که ما زندانیان را شهروندانی با شرایط خاص می دانیم بنابراین حضور نیروی انتظامی در زندان بعنوان جامعه ای کوچک اما با شرایط بسیار پیچیده دارای منزلت دیگری است.

مدیر کل امور زندانهای استان لرستان همچنین با اشاره به کاهش نیروهای ناجا در زندانها به دلیل بازنشستگی، اظهار داشت: بازنشستگی بخش عمده ای از این نیروها، یکی دیگر از چالشهای پیش روی ماست که می شود با اعزام نیروهای جایگزین به سهولت و در کوتاه مدت برطرف شود.

محمدی خاطرنشان کرد: رویکرد ما در زندانهای استان بر افزایش سطح ارتباطات و تعامل استوار شده که نشست هایی از این دست نیز در همین راستا می باشد.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان نیز در این دیدار در سخنانی بیان داشت: ما در بخش امنیت و انتظامات به گونه ای خود را شریک سازمان زندانها می دانیم.

سردار حسین رحیمی افزود: با توجه به لزوم به روز بودن نیروها در همه بخشها ما آمادگی داریم در حوزه های امنیت، انتظامی و آموزش همکاری های خود را افزایش دهیم و در واقع این موضوع را تکلیف خود می دانیم.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مباحث مطرح شده، حضور نیروهای انتظامی زندانها در صبحگاههای مشترک می تواند تأثیر بسزایی در پرورش روح معنویت و رعایت انضباط، به روز شدن اطلاعات و دیگر موضوعات روز داشته باشد.