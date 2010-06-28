ابن ایوب؛ پزشک و محدث دمشقی

از جزئیات زندگی او آگاهی چندانی در دست نیست . نیای بزرگ او یوسف بن علی به علت مصائب فراوانی که بر او وارد آمد ایوب لقب گرفت .

ابن ایوب در دمشق متولد شد، همانجا به تحصیل دانش پرداخت و قرآن را حفظ کرد . بعدها به قاهره رفت و در آنجا اقامت گزید .

در قاهره با اشخاص صاحب نفوذ دربار فاطمیان از شیخ خانقاه، سعید اسعدا روابط دوستی برقرارکرد . کتاب صحیح بخاری را که از جمله کتب مهم اهل سنت است نزد ابن صدیق آموخت و خود برای جمعی دیگر درس گفت .

درباره مفاد برخی احادیث با گروهی ازمحدثان قاهره از جمله محمدبن عبدالرحمان سخاوی مناظراتی کرد . ابن ایوب از پدرش کرامات بسیاری نقل کرده است . ابن ایوب در 86 سالگی در قاهره درگذشت و در مقبره سیدالسعدا دفن شد .

او آثاری در زمینه های مختلف نظیر دانش پزشکی، داروشناسی و اخلاق به جا گذاشته است از جمله دواء النفس من النکس، سیاسةالخلق بتحسین الخلق و نشر اللواء فی مقتضی الفصد و الدواء.