به گزارش خبرنگار مهر در قم، وي در ديدار فرماندهي ارشد استان‌هاي قم، مركزي و مديران ارشد لشكر17علي بن ابي‌طالب(ع) سپاه پاسداران را مايه افتخار ملت دانست و گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همچنان كه در اسمش مشخص است، بايد با بينش و آگاهي همواره پاسدار منافع و ارزش‌هاي نظام اسلامي باشد.

وي با تاكيد براهميت مرزداري ونگهباني در اسلام افزود: ما بايد در همه زمينه‌ها با پيشرفت مورد نياز كشور موجب رعب و وحشت دشمنان نظام واميد اطمينان مسلمانان جهان باشيم.

آيت الله صافي گلپايگاني دامن زدن به بدحجابي توسط عده‌اي ناآگاه در داخل كشور را خطاي بزرگ خواند و گفت: افرادي با اين اعمال ناشايست اول به خود، بعد به نظام اسلامي ضربه مي‌زنند.

کد مطلب 110338