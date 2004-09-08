۱۸ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۵۹

آيت الله صافي گلپايگاني:

سپاه پاسداران با بينش وآگاهي پاسدار ارزش‌هاي نظام اسلامي باشد

حضرت آيت الله صافي گلپايگاني تاكيدكرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بابينش و آگاهي همواره پاسدار منافع و ارزش‌هاي نظام اسلامي باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، وي در ديدار فرماندهي ارشد استان‌هاي قم، مركزي و مديران ارشد لشكر17علي بن ابي‌طالب(ع) سپاه پاسداران را مايه افتخار ملت دانست و گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همچنان كه در اسمش مشخص است، بايد با بينش و آگاهي همواره پاسدار منافع و ارزش‌هاي نظام اسلامي باشد. 
وي  با تاكيد براهميت مرزداري ونگهباني در اسلام افزود: ما بايد در همه زمينه‌ها با پيشرفت مورد نياز كشور موجب رعب و وحشت دشمنان نظام واميد اطمينان مسلمانان جهان باشيم.
آيت الله صافي گلپايگاني دامن زدن به بدحجابي توسط عده‌اي ناآگاه در داخل كشور را خطاي بزرگ خواند و گفت: افرادي  با اين اعمال ناشايست اول به خود، بعد به نظام اسلامي ضربه مي‌زنند.
کد مطلب 110338

