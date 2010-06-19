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۲۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۵۴

میگلی نژاد:

27 هزار مترمکعب از اراضی پایگاه ششم شکاری بوشهر رهاسازی می شود

27 هزار مترمکعب از اراضی پایگاه ششم شکاری بوشهر رهاسازی می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس از رهاسازی 27 هزار مترمکعب از اراضی بلااستفاده پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر خبر داد.

غلامعلی میگلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: رها سازی از ابتدای خیابان آزادگان به سمت میدان آزادی به متراژ 19 هزار و 750 متر مربع و در منطقه مخبلند به متراژ هفت هزار 950 متر مربع صورت خواهد پذیرفت.

وی اظهار داشت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته و رایزنی های درون و برون استانی از زمان تصدی شهردار بندر بوشهر تاکنون و تعامل شایسته امیر سرتیپ 2 خلبان هادیان، پروژه رها سازی بخشی از اراضی بلا استفاده پایگاه ششم شکاری بوشهر قطعی و اکنون در حال اجراست.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در خصوص بیمارستان 200 تختخوابی بوشهر گفت: بدلیل کسری شدید بودجه وزارت مسکن و شهرسازی بسیاری از طرحها از جمله بیمارستان بوشهر با تاخیر زمانی در اتمام کار مواجه شده است که به دنبال اختصاص اعتباراتی از محلهای دیگر هستیم.

میگلی نژاد افزود: در همین راستا طی مکاتبه ای با عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خواستار تخصیص 55 میلیارد ریال بودجه جهت اتمام این طرح شده ام.

کد مطلب 1103443

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