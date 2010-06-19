27 هزار مترمکعب از اراضی پایگاه ششم شکاری بوشهر رهاسازی می شود

غلامعلی میگلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: رها سازی از ابتدای خیابان آزادگان به سمت میدان آزادی به متراژ 19 هزار و 750 متر مربع و در منطقه مخبلند به متراژ هفت هزار 950 متر مربع صورت خواهد پذیرفت.

وی اظهار داشت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته و رایزنی های درون و برون استانی از زمان تصدی شهردار بندر بوشهر تاکنون و تعامل شایسته امیر سرتیپ 2 خلبان هادیان، پروژه رها سازی بخشی از اراضی بلا استفاده پایگاه ششم شکاری بوشهر قطعی و اکنون در حال اجراست .

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در خصوص بیمارستان 200 تختخوابی بوشهر گفت: بدلیل کسری شدید بودجه وزارت مسکن و شهرسازی بسیاری از طرحها از جمله بیمارستان بوشهر با تاخیر زمانی در اتمام کار مواجه شده است که به دنبال اختصاص اعتباراتی از محلهای دیگر هستیم .

میگلی نژاد افزود: در همین راستا طی مکاتبه ای با عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خواستار تخصیص 55 میلیارد ریال بودجه جهت اتمام این طرح شده ام.