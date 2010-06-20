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۳۰ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۳۶

وضعیت جذب اعتبارات برخی ادارات گلستان نگران کننده است

وضعیت جذب اعتبارات برخی ادارات گلستان نگران کننده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار گلستان اعلام کرد: وضعیت جذب اعتبارات در برخی دستگاه های گلستان نگران کننده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود شامگاه شنبه در نشست برنامه ریزی استان افزود: به رغم آنکه یکماه تا پایان سال مالی 88 باقی مانده است، نسبت به جذب کامل اعتبار در برخی ادارت اقدام نشده است.

وی اظهار داشت: سازمان نوسازی و مدارس، مسکن و شهرسازی، آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و آب و فاضلاب شهری از جمله دستگاه هایی هستند که هنوز 70 درصد اعتبارات سال گذشته را جذب نکرده اند.
 
معاون عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: در مجموع 21 دستگاه از 47 دستگاه استان بالای 80 درصد اعتبارات سال 88 را جذب کرده اند.
 
دادبود بیان داشت: میانگین استانی در جذب اعتبارات 80 درصد است و این اعتبارات که حق مردم است باید کامل جذب شود.
 
وی یادآور شد: کسب که نتواند حق مردم را برایشان هزینه کند، مشکلاتی برای ما و خودش ایجاد می کند و ادارت باید در این زمینه تلاش کنند.
کد مطلب 1103614

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