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۲۹ خرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۲۴

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

استرالیای 10 نفره یک امتیاز از غنا گرفت/ صدرنشینی نماینده قاره سیاه

استرالیای 10 نفره یک امتیاز از غنا گرفت/ صدرنشینی نماینده قاره سیاه

دیدار تیم‌های ملی فوتبال غنا و استرالیا در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در حالی با نتیجه مساوی به پایان رسید که تیم استرالیا به دلیل اخراج کیول حدود 65 دقیقه با 10 نفر به بازی ادامه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی عصر امروز شنبه با برگزاری یک دیدار از گروه D پیگیری شد که در پایان آن دو تیم غنا و استرالیا به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که با قضاوت "روبرتو روزتی" ایتالیایی در ورزشگاه "رویال بافوکنگ" برگزار شد، برت هولمان (11) برای تیم استرالیا و آساموآ جیان (25 - پنالتی) برای تیم غنا گل زدند.

صحنه اخراج هری کیول بازیکن تیم استرالیا توسط روزتی

ضمن اینکه "هری کیول" بازیکن تیم استرالیا در دقیقه 25 از زمین مسابقه اخراج شد. "لی آدی"، "جاناتان منسا" و "آنتونی عنان" از تیم غنا و "کریگ مور" از تیم استرالیا بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

با این تساوی تیم فوتبال غنا با 4 امتیاز صدرنشین گروه D مسابقات شد. آلمان با 3 امتیاز و تفاضل گل 3+، صربستان با 3 امتیاز و تفاضل گل صفر و استرالیا با یک امتیاز رده‌های دوم تا چهارم این گروه را به خود اختصاص داده‌اند.

- نهمین روز از نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی امشب با برگزاری دیدار زیر در آفریقای جنوبی به پایان می رسد:
گروه E:
* کامرون - دانمارک، ساعت 23

کد مطلب 1103642

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