نگاهی به نتایج روز نهم/ حذف شیرهای رام نشدنی و صعود هلند به دور بعد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی شنبه شب با برگزاری یک دیدار از گروه E پیگیری شد که طی آن تیم ملی دانمارک با نتیجه 2 بریک از سد کامرون گذشت و با سه امتیاز به رده سوم این گروه صعود کرد.

در این دیدار که با قضاوت "خورخه لاروندای" اروگوئه‌ای و در ورزشگاه "لوفتوس ورسفیلد" برگزار شد، برای تیم دانمارک نیکلاس بنتنر (33) و دنیس رامدال (61) گلزنی کردند و تک گل تیم ملی کامرون را نیز ساموئل اتوئو در دقیقه 10 به ثمر رساند. با این نتیجه تیم ملی کامرون عملا شانس صعود به مرحله دوم مسابقات جام جهانی 2010 را از دست داد و تیم ملی دانمارک نیز برای راهیابی به مرحله دوم مسابقات امیدوار شد.

داور اروگوئه‌ای در این دیدار چهار بار دست به جیب شد و به چهار بازیکن دو تیم به نام‌های "توماس سورنسن" و "سیمون کیائر" از تیم دانمارک و "سباستین باسونگ" و "استفان امبیا" از تیم کامرون کارت زرد نشان داد.

روز شنبه و پیش از دیدار تیم‌های دانمارک و کامرون، یک بازی دیگر از گروه E برگزار شد که طی آن تیم ملی هلند با تک گل دقیقه 53 وسلی اشنایدر از سد ژاپن گذشت.

با نتایجی که در دیدارهای روز گذشته گروه E مسابقات جام جهانی 2010 رقم خورد، تیم ملی فوتبال هلند با 6 امتیاز جایگاه خود را در صدر گروه استحکام بخشید و صعودش به مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌ها قطعی شد. در این گروه تیم ملی ژاپن با سه امتیاز و تفاضل گل صفر رتبه دوم را در اختیار دارد، دانمارک با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل 1- بر سکوی سوم ایستاده و تیم ملی کامرون بدون امتیاز قعرنشین است.

البته در روز نهم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 یک دیدار هم از گروه D برگزار شد، مسابقه‌ای که در پایان به تساوی یک بریک تیم‌های استرالیا و غنا انجامید. با این نتیجه غنا با 4 امتیاز صدرنشین گروه شد و بالاتر از تیم‌های آلمان و صربستان سه امتیازی ایستاد.

دیدارهای پایانی این گروه که چهارشنبه شب برگزار می شود، چهره تیم‌های صعودکننده را مشخص می کند که براساس برنامه غنا به مصاف آلمان می رود و استرالیا نیز برابر صربستان صف آرایی خواهد کرد.

- دهمین روز از نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی امروز یکشنبه با برگزاری دیدارهای زیر در آفریقای جنوبی پیگیری می‌شود:

گروه F:

* پاراگوئه - اسلوواکی، ساعت 16

* ایتالیا - نیوزلند، ساعت 18:30

گروه G:

* برزیل - ساحل عاج، ساعت 23