به گزارش خبر گزار ی مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار ،" هاشم صفی الدین" تصریح کرد: مقاومت امروز بیش از هر زمان دیگری درهمه زمینه ها قوی شده و در مقابل رژیم صهیونیستی در سراشیبی قرار گرفته و دچار ترس و وحشت شده است.



وی افزود : ترس و وحشت رژیم صهیونیستی به جایی رسیده است که کشتی مریم را که سرنشینان آن را زنان، کودکان و روزنامه نگاران تشکیل می دهند، مورد تهدید قرار می دهد.



صفی الدین اظهار داشت : به علت پیشرفت برنامه مقاومت، حمله به این کشتی از سوی آمریکا، اروپا و برخی طرفها در کشورهای عربی و حتی برخی طرفهای داخلی افزایش می یابد.



این عضو حزب الله خاطرنشان کرد: برنامه مقاومت در سطح لبنان و منطقه فراگیر شده است و مقاومت در لبنان و فلسطین از حمایت مردمی بی سابقه و پشتیبانی سیاسی زیادی از جانب کشورها و طرفها در سطح منطقه برخوردار شده است.



وی خطاب به مخالفان گزینه مقاومت و حامیان گزینه سازش گفت : آنهایی که برنامه مقاومت را نمی پذیرند، طرح و گزینه خود(سازش) را بر مردم تحمیل کنند.