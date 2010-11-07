خوانشهای متفاوت در علوم انسانی مطرح هستند

دکتر منوچهر صانعی درهبیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه متون علوم انسانی را با توجه به چه قواعدی باید خواند و آیا کدهای خاصی برای خوانش متون رشته خود دارید گفت: نه خیر، علم که دین نیست که قرائتهای گوناگونی داشته باشد. از زمان ارسطو تا امروز گفتند علم عبات از مطابقت ذهن با واقع است. هر متنی یا علمی است یا نیست و ارتباطی با شرایط زمان و مکان ندارد. این است که ما خوانشهای متفاوتی در علم نداریم. این خوانشها بیشتر در ادبیات، شعر و هنر و بهخصوص متون دینی هستند.چند گونه علم نداریم و معرفت علمی یکی بیشتر نیست. این است که خوانش خاصی در علم مطرح نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد اینکه آیا متون رشته خود را بیش از چند بار مطالعه میکنید همچنین اظهارداشت: بله، من بعضی از متون را مکرر میخوانم. برای مثال متافیزیک ارسطو را از زمان جوانی تا حالا مکرر خواندهام و میخوانم. نوشتههای کانت را مکرر میخوانم. برای اینکه هربار که میخوانم یک نکته تازهایی برایم روشن میشود و یک مطلبی بهتر فهمیده میشود.متون فلسفی که به زبان طبیعی بیان میشوند مثل فرمولهای ریاضی نیستند که دو دو تا چهار تا شود. اگر این متون راصدبارهم که بخوانید چهارتا میشود نه بیشتر نه کمتر.
این استاد فلسفه درباره یادداشتهایش از متون مطالعه شده نیز گفت: یک وقتی است که میخواهید یک درس دو واحدی تدریس کنم. یاداشتهایی برای هفتهای دوساعت تدریس بر میدارم. یک وقتی هم است که برای نوشتن مقاله یا تألیف کتابی یاداشت بر میدارم که برای این منظور در یک دوره سه چهارساله یاداشتها جمعآوری میشوند و کتاب میشوند یا در عرض پنج ششماه یک مقاله پانزده صفحهای میشوند.
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