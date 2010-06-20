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۳۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

شورای هماهنگی اعلام کرد:

برنامه های مختلف بزرگداشت سالگرد شهادت شهید بهشتی در تهران

برنامه های مختلف بزرگداشت سالگرد شهادت شهید بهشتی در تهران

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران گرانقدرش در سراسر کشور مراسمی برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم در تهران با حضور مسئولان به مدت سه شب از یکشنبه 6/4/89 تا سه شنبه 8/4/89 همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در مدرسه عالی شهید مطهری، برگزار می شود.

همچنین مراسم دعای کمیل  پنجشنبه شب 10/4/89 همزمان با نماز مغرب و عشا در مهدیه تهران برگزار خواهد شد. پنجشنبه عصر مراسم غبارروبی، عطرافشانی و گلریزان مراز شهیدان قطعه هفتاد و دو تن بهشت زهرا (س) همراه با قرائت زیارت عاشورا از ساعت 16 الی 18 برگزار خواهد شد.

مراسم دعای ندبه  نیز صبح جمعه 11/4/89 در قطعه هفتاد و دوتن بهشت زهرا (س) برگزار می شود.

کد مطلب 1103723

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