10 سینما در استان گلستان غیرفعال است/ 11 شهرستان بدون سینما

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درحالیکه اقوام و قومیتهای مختلف فرهنگی و مذهبی در گلستان بسرمی برند و از این استان به عنوان رنگین کمان ایران زمین یاد می شود ولی 11 شهرستان از مجموع 13 شهرستان این استان فرهنگی فاقد سینماست.

در حال حاضر تنها جمعیت دو شهرستان گرگان و گنبد از سالنهای سینما بهره مند هستند و بیشتر جمعیت یک میلیون و 700 هزار نفری گلستان از داشتن سینما محروم هستند.

نگاهی به وضعیت سینماهای فعال استان نشان می دهد که چهار سالن سینما در شهرهای گرگان و گنبد فعالیت دارد که دو سالن در سینما هجرت گنبد و دو سالن در سینما بهمن و عصر جدید نیز در گرگان فعالیت دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر افزود: از تمامی ظرفیتهای سینما در دو شهرستان استان استفاده می شود.

غلامرضا منتظری افزود: اکنون سینما تنها در دو شهرستان گرگان و گنبد فعالیت دارد و سایر شهرستانهای استان فاقد سینماست که باید برای راه اندازی سینما در این مناطق برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: ساخت سینما نیاز به مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی دارد و از سرمایه گذاری در این بخش حمایت می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: براساس تفاهمنامه صورت گرفته بین حوزه هنری و ارشاد، رقمی برای توسعه تجهیز سینماهای استان تخصیص داده شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به سفر سوم دولت به استان، حمایت و تجهیز سینماهای استان از جمله مصوبات پیشنهادی است.

وی یادآور شد: برای اولین بار با تولیدکنندگان حوزه سینما تفاهمنامه ای امضاء شد که می تواند در توسعه فعالیتهای این بخش در استان موثر واقع شود.



به گزارش مهر بر اساس اعلام مسئول حوزه هنری گلستان 12 سالن سینما در استان در قبل از انقلاب فعال بود که اکنون تنها پنج سالن فعال و بقیه تعطیل هستند و درحال حاضر سه سینمای فعال در استان وجود دارد و سینما آزادشهر نیز مشغول بازسازی است.

وی اظهار داشت: حوزه هنری تمام تلاش خود را برای بازسازی سالنهای سینما بکار می گیرد و در سالهای اخیر هر شش ماه یک سالن در استان بازسازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که در جذب مخاطب به سینماها موثر بوده، امکانات است و باید امکانات مناسب در سینماها فراهم شود.

رئیس حوزه هنری گلستان، کوچک سازی سالنهای سینما و پخش همزمان فیلمهای مختلف با تهران را از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه اعلام کرد.

ربانی عنوان کرد: در برخی شهرستانها مانند بندرگز، بندرترکمن سینماها تخریب شده و باید برای بازسازی آنها اقدام شود.

وی اظهار داشت: صحبتهایی با آموزش و پرورش شده تا تسهیلاتی برای دانش آموزان در نظر گرفته شود و سالن شماره دو سینما بهمن گرگان به سالن نمایش فیلمهای کودکان اختصاص یابد.

وی افزود: اعتبارات این حوزه پاسخگوی نیازها نیست و باید برای کارهای فرهنگی، اعتبارات بیشتری تخصیص یابد.

وی بیان داشت: نگاه حوزه هنری در امور نگاه دینی بوده و تلاش می کنیم تا به کیفیت کارها بیشتر توجه شود و در این زمینه برنامه ریزی صورت گیرد.

رئیس حوزه هنری گلستان با اشاره به وجود تنوع قومی و فرهنگی در استان عنوان کرد: تنوع فرهنگی موجود در این استان فرصت مناسبی است که باید از آن استفاده شود.