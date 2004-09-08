تعداد ناوگان هوايي ملكي مسافري فعال به 66 فروند افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، همچنين در فاصله زماني سالهاي 1380 تا 1383 تعداد هواپيماهاي استيجاري نيز از25 فروند به 8 فروند كاهش يافت كه براين اساس تا تيرماه سال جاري تعداد ناوگان هوايي كشور در مجموع 74 فروند بوده است.

همچنين

به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري درحالي كه از ابتداي انقلاب شكوهمند اسلامي تا سال 81 مجموع خريد هوايپماهاي مناسب به 21 فروند مي رسيد در سالهاي 81 و 82 مجموعا 39 فروند هواپيما خريداري شد.

براساس اين گزارش، ناوگان هوايي كشور در سال 82 با جابجايي بيش از دو ميليون و340 هزار تن باردر مقايسه با مدت مشابه آن در سال 81 ، 29/15 درصد رشد داشته كه در مقايسه با متوسط نرخ رشد سالانه پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه 75/58 واحد از نظر كمي رشد داشته است.

اين گزارش مي افزايد: شركت فرودگاههاي كشور نيز در سال 82 موفق به جابجايي 21 ميليون و 735 هزار مسافر شد كه نسبت به عملكرد مشابه سال 81 ، 91 درصد رشد داشته كه اين رشد نيز نسبت به رشد سالانه پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه 3/3 واحد پيشرفت را نشان مي دهد.

علاوه بر اين شركت فرودگاههاي كشور در پروازهاي بين المللي نيز با جابجايي 4 ميليون و 440 هزار مسافر در سال 82 نسبت به سال 81 رشدي معادل 22/6 درصد داشته كه در مقايسه با نرخ رشد سالانه پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه نيز 64/14 واحد رشد داشته است.

افزون بر اين جابجايي مسافر نيز توسط بخش خصوصي در سال 82، 37/19 درصد ازكل تعداد مسافرين جابجا شده را تشكيل مي داد.