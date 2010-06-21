وزارت بهداشت درک درستی از مشکلات پزشکان غیر دولتی ندارد

دکتر علی یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر به تبعات واگذاری تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی به وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: طبق قانون مصوب مجلس سازمان نظام پزشکی مسئول تعیین تعرفه های بخش خصوصی است اما اگر این قانون از سوی مجلس نقض شود ما مطیع قانون جدید هستیم.

روز گذشته دکتر اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که بر اساس مصوبه این کمیسیون در جریان تدوین برنامه پنجم توسعه تعرفه‌ های پزشکی بخشهای خصوصی و دولتی را وزارت بهداشت تعیین می کند.

یزدانی با تاکید بر اینکه ما مخالف این موضوع هستیم، افزود: سعی می کنیم مجلس چنین موضوعی را تصویب نکند چون این واگذاری مسئولیت به وزارت بهداشت فاجعه خواهد بود.

وی با اشاره عنوان این مطلب که نظام پزشکی درد پزشکان را بهتر از وزارت بهداشت درک می کند، گفت: این درست نیست که همه امور دولتی باشد اما دولت می تواند نظارت خودش را داشته باشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور افزود: تصور نمی کنم این وگذاری مسئولیت به وزارت بهداشت موفقیت آمیز باشد چون اکثریت جامعه پزشکی با مشکلات فراوانی مواجه اند که متاسفانه مردم آنها را نمی بینند و فقط درآمدهای بالای تعدادی انگشت شمار از پزشکان را بزرگ می کنند.