آزمایش قطار درون شهری مکه/ درخواست مسلمانان برای تغییر لوگوی گوگل

پلیس رویدادهای ناشی از تعصب علیه مسلمان را پیگیری کند

دفتر شورای روابط اسلامی - امریکایی در سان‌فرانسیسکو از پلیس فدرال امریکا خواست درباره جرایم ناشی از انزجار که اخیراً در قالب حمله و ضرب و شتم به یک مسلمان محلی از سوی افراد متعصب و نژاد پرست صورت گرفته تحقیقاتش را آغاز کند.

شورای روابط اسلامی - امریکایی در سان فرانسیسکو اعلام کرد: یکی از مسلمانان محلی عصر روز جمعه درحال عبور از یک خیابان با حمله سه مرد جوان رو به رو شد که وی را تروریست خطاب کرده و اقدام به ضرب و شتم وی کردند.

پس از آنها قربانی تلاش کرد برای آنها توضیح دهد که اسلام با تروریسم موافق نیست آنها چندین بار از ناحیه صورت خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت که این ضرب و شتم موجب ایجاد جراحاتی روی سر و صورت وی شد.درحال حاضر پلیس در جستجوی مظنونان است.

زهرا بیلو مدیر دفتر ارتباطات شورای روابط اسلامی - امریکایی در سان فرانسیسکو اظهار داشت: هر زمانی که بزه‌کاران اقدام به اهانتهای نژادی، دینی یا قومی می‌کنند باید نهایت مجازات در سطح جرایم ناشی از انزجار در رابطه با آنها اعمال شود. این نوع رویدادها نشان می‌دهد که مسلمانان باید با جوامع دینی مختلف برای به چالش کشیدن تعصب و عدم تساهل همکاری کنند.

ماه گذشته شورای روابط اسلامی - امریکایی نیز به علت حمله متعصبانه به یک مسلمان در سن دیگو درخواست مشابهی صادر کرد. براساس گزارش دفتر این شورا در سن دیگو یکی از مسلمانان محلی مورد اهانت لفظی فردی متعصب که به نظر می‌رسد حدود 50 ساله باشد قرار گرفته است.

شورای روابط اسلامی - امریکایی بزرگترین سازمان حقوق مدنی در امریکا است که با هدف ارتقای درک اسلام، ترویج گفتگو، حمایت از آزادی‌های مدنی، تقویت مسلمانان امریکایی و برقراری اتئلافهای مروج عدالت و درک دوجانبه فعالیت می‌کند.

پوشش کامل صورت در بارسلون اسپانیا ممنوع می‌شود

شهردار بارسلون اعلام کرد این شهر به نخستین شهر بزرگ اسپانیا تبدیل می‌‌شود که استفاده از پوشش کامل صورت را برای زنان مسلمان ممنوع خواهد کرد.

جوردی هرو شهردار بارسلون اظهار داشت به زودی حکمی امضا می کند که براساس آن پوشش کامل صورت در تمام اماکن عمومی چون شهرداری و ادارات وابسته به آن ممنوع خواهد شد. براساس این حکم ورود فرد بدون شناسایی کامل به ساختمان میسر نخواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت که این اقدام هیچ گروه دینی خاصی را نشانه نگرفته است و درباره افرادی که کلاه کاسکت و کلاه اسکی بر سر می گذارند نیز اعمال می شود.

دو شهر لریدا و الونرل در منطقه شمال کاتالونیا نیز اخیرا حجاب را در ساختمانها و اماکن دولتی ممنوع اعلام کرده اند و همچنین دو شهر تاراگونا، جرونا و کوین نیز درحالی بررسی اقدامات مشابه هستند.

حزب پاپیولار اسپانیا به عنوان اپوزیسیون محافظه کار اعلام کرده که درنظر دارد پیشنهادی به پارلمان منطقه ای کاتالونیا ارائه کرده تا پوشش کامل صورت در تمام اماکن عمومی سراسر این منطقه ممنوع شود.

این درحالی است که متولیان 11 مسجد در کاتالونیا اظهار داشتند این ممنوعیت در اسپانیا را در دادگاه قانون اساسی مطرح می کنند.

از دهه 1990 جمعیت مهاجر از کشورهای اسلامی به اسپانیا رشد قابل توجهی داشته است و منطقه کاتالونیا نیز دربرگیرنده بخش عمده این مهاجران است. درحال حاضر حدود یک میلیون مسلمان در میان جمعیت 47 میلیونی اسپانیا زندگی می کنند.

ماه گذشه قانونگذاران بلژیک پیش نویس قانون منع پوشش کامل صورت برای مسلمانان را در اماکن عمومی از جمله در خیابانها تصویب کردند، اقدام مناقشه برانگیزی که برای اولین بار در اروپا صورت گرفت.

برقع و صلیب در ساختمانهای دولتی اسپانیا ممنوع می‌شوند

وزیر دادگستری اسپانیا اظهار داشت که دولت از ممنوعیت برقع و روبنده در ساختمانهای دولتی حمایت می‌کند و قرار است در لایحه جدید دولت نصب صلیب در ساختمانهای دولتی این کشور نیز ممنوع شود.

فرانسیسکو کامانو وزیر دادگستری اسپانیا روز سه‌شنبه 25 خرداد ماه اظهار داشت که آن دسته از پوششهای اسلامی که صورت نیز همراه آن پوشانده می‌شود در لایحه بعدی دولت در رابطه امور دینی گنجانده می‌شود.

این لایحه به اصلاح آزادی دینی همچنین قرار است نصب صلیب در ساختمانهای دولتی چون مدارس و بیمارستانها را نیز ممنوع کند. اسپانیا با این اقدام به سایر کشورهای اروپایی پیوسته که برقع و روبنده را ممنوع کرده است.

در اسپانیا حدود 1 میلیون مسلمان زندگی می‌کنند که در میان آنها برقع بسیار به‌ندرت مشاهده می‌شود.

براساس قانون آزادی ادیان مصوب ژوئیه 1967 اسلام در اسپانیا به‌رسمیت شناخته شده است. این کشور تنها کشور اروپایی محسوب می‌شود که حتی تا قرن پانزدهم نیز تحت حاکمیت امیران اسلامی اداره می‌شد، اما امروز اقلیت مسلمان با موج در حال رشد اسلام‌هراسی روبه‌رو هستند.

دادگاههای نروژ با ورود زنان محجبه موافقت کردند

اداره دادگاههای ملی نروژ اعلام کرد: قضات نروژی و سایر مقامات دادگاه با ورود افرادی که به علت اعتقادات دینی خود از پوشش خاصی استفاده می‌کنند، موافقت کردند.

براساس اعلام اداره دادگاههای ملی نروژ به عنوان سازمان دولتی مسئول مدیریت و اداره دادگاههای قضای نروژ از ورود زنان محجبه مسلمان به جلسات دادگاه ممانعتی به عمل نمی آید مگر اینکه یکی از طرفین درگیری در دادگاه به استفاده از پوششهای دینی اعتراض داشته باشد، فرد محجبه از پرونده کنار گذاشته می شود.

اداره اجرایی دادگاههای ملی نروژ ابتدا پیشنهاد کرده بود تمام پوششهای دینی در جلسات دادگاه ممنوع شود اما پس از توجه به دیدگاههای سازمانهای مختلف تصمیم خود را تغییر داد.

در راهبردهای کنونی برای قضای تصریح شده است که قاضی باید به نوعی رفتار کند که هیچ نوع جای پرسشی برای بی طرفی وی باقی نماند.

بحث درباره پوشش دینی در جلسات دادگاه به بحثهای مشابه در نیروی پلیس این کشور مرتبط است، یک سال پیش وزیر دادگستری طرحهایی مبنی بر حضور زنان محجبه به عنوان نیروی پلیس در لباس متحد الشکل پلیس این کشور را رد کرد و پس از آن فدراسیون پلیس نروژ اعلام کرد با هر نوع روسری دینی مخالف است و در نیروی پلیس نباید نشانه هایی از هیچ گروه دینی وجود داشته باشد.

سیاستمداران افراط‌گرا سیاست ممنوعیت پوشش دینی در اماکن عمومی را دنبال می‌کنند

حزب دموکرات آزاد سوئیس به‌عنوان یک حزب افراط‌گرا در ژنو در نظر دارد قانون آداب نیایشی و بروز و ظهور دین و پوشش خاص آن را در انظار عمومی مورد اصلاح و تجدید نظر قرار دهد و شهروندان ژنو را از پوشیدن پوشش دینی منع کند.

براساس قانون 1875 در سوئیس که هنوز هم اعمال می‌شود پوشیدن لباسهای کلیسایی در اماکن عمومی ممنوع است.

براساس بیانیه مطبوعاتی حزب دموکرات آزاد سوئیس ، اعضای این حزب قصد دارند عبارت " لباس کلیسایی" را جایگزین "پوشش دینی" کنند.

این پیشنهاد صرفاً روبنده یا برقع را چون بسیاری از کشورهای اروپایی ممنوع نمی‌کند بلکه در ممنوع کردن تمام انواع پوششهای دینی روبنده را هم در بر می‌گیرد.

براساس اظهارات ژان رومین نایب رئیس حزب دموکرات سوئیس، این حزب هیچ نفعی از روند موجود نمی‌برد، اما آنها در نظر دارند تبعیض کنونی علیه مسیحیان را از بین ببرند.

نوامبر گذشته بیش از 57 درصد از رأی‌دهندگان سوئیس به درخواست یک گروه سیاسی راست‌گرا به ممنوعیت ساخت مناره در این کشور رأی دادند؛ همه‌پرسی‌ای که نتیجه آن برای دولت و مسلمانان سوئیسی تعجب‌برانگیز بود.

اسلام دومین دین سوئیس پس از مسیحیت است و پیروان آن حدود 400 هزار نفر تخمین زده می‌شوند.

مسلمانان کوزوو در اعتراض به ممنوعیت حجاب در مدارس تظاهرات کردند

حدود 5 هزار نفر از مردم کوزوو در تظاهراتی علیه ممنوعیت حجاب در مدارس، به‌عنوان قانونی که ماه گذشته از سوی دولت در مدارس دولتی اعمال شد شرکت کردند.

تظاهرات‌کنندگان که از سراسر کوزوو در پایتخت جمع شده بودند از دولت خواستند که تصمیم خود را لغو کرده و تبعیض علیه مسلمانان را خاتمه دهد. حدود 90 درصد از جمعیت کوزوو را مسلمانان تشکیل داده‌اند.

خلیل کستراتی از برگزارکنندگان این تظاهرات اظهار داشت: ما تظاهرات را ادامه می‌دهیم تا دخترانمان بتوانند با روسری به مدرسه بروند.

تظاهرات‌کنندگان درحالی پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آن نوشته بود " از کوزوو علیه ما استفاه نکنید"، " کمونیسم تمام شده است" به سمت وزارت آموزش که با این ممنوعیت موافقت کرده بود حرکت می‌کردند.

فیترو عبازی از دانشجویان کوزوو گفت: حجاب جزئی از لباس متحد الشکل آموزشی نیست بلکه التزام دینی من است، من به دین خود احترام می‌گذارم و در عین حال به دنبال ادامه تحصیل هستم.

پس از اعلام استقلال یکجانبه کوزوو برخی از کشورهای جهان آن را به‌رسمیت شناختند، اما کوزوو هنوز عضو سازمان ملل متحد نیست.

قطار درون شهری مکه آزمایش شد

قطار درون شهری مشاعر مقدس شهر مکه روز سه‌شنبه 25 خردادماه با حضور مقامات رسمی عربستان به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد.

این قطار بدون راننده که الکترونیکی کنترل می‌شود در حضور معاون وزیر امور شهری عربستان ، ناظر پروژه توسعه اماکن مقدس مکه و مقامات رسمی کمپانی چینی اجرای پروژه آزمایش شد.

انتظار می‌رود 35 درصد از پروژه قطار درون شهری تا فصل حج امسال تکمیل شود، در این دوره قطار برای استفاده از زائران داخل مکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین منابع افزوده‌اند که 85 درصد از این پروژه تکمیل شده است و کار باقی مانده بر تکمیل 9 ایستگاه این قطار تمرکز خواهد کرد.

طراحی ایستگاههای این قطار دربرگیرنده تسهیلات وسیعی برای سالخوردگان و معلولانی است، این قطار ظرف شش ساعت می‌تواند 500 هزار مسافر را جا به جا کند؛ آماری که انتظار می‌رود در روز عرفات و حرکت زائران از عرفات به مزدلفه و منا در نهمین شب از ماه ذیحجه تحقق یابد.

بیش از 15 هزار کارگر که 14 هزار نفر آنها چینی هستند 24 ساعت شبانه‌روز کار کرده‌اند تا به نخستین مهلت که حج 2010 بوده برسند اما این پروژه تا سه سال دیگر ادامه خواهد یافت تا تمام کارکنان آن که از کشور عربستان خواهند بود کاملا آموزش ببینند.

با ساخت این قطار درون شهری زائران برای رسیدن به یکی از سه ایستگاه در عرفات تنها باید یک مسافت 300 متری را طی کنند. مزدلفه نیز دارای سه ایستگاه خواهد بود. نخستین ایستگاه منا نیز به مزدلفه نزدیک خواهد بود، دومین ایستگاه آن در مرکز و سومین ایستگاه منا نزدیک طبقه چهارم پل جمرات است.

همایش "اقتصاد اسلامی" در سنگاپور برگزار می‌شود

با تکیه بر محور فرصتهای اقتصاد اسلامی در بازارهای اقتصادی آسیا، همایش دو روزه بین‌المللی "بانکداری و اقتصاد اسلامی" روز دوشنبه 24 خرداد ماه در سنگاپور افتتاح شد.

این همایش در شرایطی برگزار شد که روند بهبود اقتصاد جهان به دنبال بحران جهانی اقتصاد درحال طی شدن است.

همایش بانکداری و اقتصاد اسلامی سنگاپور از سوی سازمان پول سنگاپور برگزار می‌شود و حدود 300 نفر از رهبران صنعتی به منظور بررسی فرصتهای تازه اقتصاد اسلامی در بازارهای آسیا در آن شرکت دارند.

لیم کیانگ وزیر تجارت و صنعت سنگاپور در سخنرانی افتتاحیه این اجلاس اجلاس اظهار داشت: آسیا و خاورمیانه با تقویت ارتباط در تمام سطوح می‌توانند توسعه یکدیگر را تکمیل کرده و به دنبال زمینه‌های رشد برای منافع دو جانبه باشند.

وی تأکید کرد که بحران مالی روند رشد آسیا را متوقف نکرده است، در حقیقت رشد اقتصاد در آسیا با افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری متقاعدکننده‌تر شده و برای توسعه این هدف سنگاپور در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند محل ارتباط خاورمیانه برای ورود و سرمایه‌گذاری در آسیا باشد.

وی اظهارداشت: چشم‌انداز کلی اقتصاد اسلامی به رغم شکافهای منفی ایجاد شده بر سر بحران اقتصادی جهان مثبت است.

سنگاپور به عنوان یک مرکز اقتصادی ارائه کننده خدمات اقتصادی کامل است و برای توسعه نقش خود در ارتقای اقتصاد اسلامی در پاسخ به افزایش نیاز منطقه ای برای محصولات و خدمات شرعی اعلام آمادگی کرده است.

وزیر تجارت و صنعت سنگاپور همچنین افزود: اقتصاد اسلامی با آگاهی و تطبیق در مراکز اقتصادی بسیار در شرایطی قرار گرفته که می‌تواند نقش مرکزی در اقتصاد جهانی ایفا کند.

استرالیا بسترهای رشد اقتصاد اسلامی را هموار می‌کند

دولت فدرال استرالیا در نظر دارد اقتصاد و بیمه اسلامی در این کشور را تحت کنترل خود در آورده تا این کشور به‌ مرکز خدمات اقتصادی در منطقه تبدیل شود.

نیک شری معاون وزیر اقتصاد استرالیا در همایشی که چندی پیش در ملبورن استرالیا با محور اقتصاد اسلامی برگزار شده بود گفت: آگاهی درحال رشدی میان مردم جامعه و سیاستگذاران درباره پتانسیل اقتصاد اسلامی به وجود آمده است.

به دنبال رشد قابل توجه اقتصاد اسلامی طی دهه گذشته، بخشهای اقتصادی و بیمه اکنون بزرگترین سهم را در اقتصاد استرالیا ایفا کرده که این میزان در سال 2008-2009 حدود 8/ 10 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد.

سناتور شری در این رابطه اظهار داشت: رشد اقتصاد و بیمه اسلامی در حال حاضر نشان دهنده اهمیتی است که این عرصه داشته، اما پتانسیل آن در سطح داخلی به‌ویژه به علت نزدیکی استرالیا به اندونزی، پرجمعیت ترین کشور اسلامی جهان چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

وی اظهار داشت: طی 10 سال گذشته، اقتصاد اسلامی شاهد رشد سریعی بوده است به طوری که پیش بینی می‌شود ارزشهای دارای اقتصاد اسلامی در سراسر جهان تا سال 2010 به 6/1 میلیارد دلار یعنی مبلغی دو برابر دارایی‌های کنونی خواهد رسید.

این سناتور استرالیا همچنین به حضور مسلمانان استرالیا در جامعه اشاره کرد که از این خدمات استفاده می‌کنند و این امر موجب می‌شود آنها براساس اصول دینی خود به این خدمات مالی و بانکداری روی آورند.

در ماه ژانویه یک گزارش دولتی رفع موانع عادی در راه توسعه محصولات اقتصاد اسلامی را توصیف کرده بود و مقامات را به بررسی قوانین مالیاتی استرالیا فراخوانده بود تا اطمینان حاصل کنند که این قوانین مانع توسعه محصولات بیمه، خدمات بانکداری و اقتصاد اسلامی در کشور می‌شود.

تغییر لوگوی گوگل به مناسبت ماه مبارک رمضان

کاربران مسلمان اینترنت تلاش می‌کنند شرکت گوگل را متقاعد کنند صفحه نخست خود را به مناسبت ماه رمضان به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تقویم اسلامی تغییر دهد.

حدود 320 هزار کاربر از تغییر صفحه اول گوگل به مناسبت رمضان حمایت و امضا جمع کرده اند. گروه مدیریت این ابتکار عمل در شبکه های اجتماعی اعلام کرده است می تواند تعداد این امضاها را به 10 میلیون برساند.

گوگل در پاسخ به این تلاشها اعلام کرده است صفحه نخست خود را در ماه رمضان با استفاده از تصاویر نجیب محفوظ نویسنده و متفکر مصری تغییر می دهد.

درحالی که شرکت گوگل لوگوی صفحه اول خود را به درخواست کاربران عادی تغییر نمی دهد، کارمندان گوگل نیز خواسته اند این روز مهم دینی را نادیده نگیرد.

گوگل برای نخستین بار در سال 1998 در جشنواره مرد درحال سوختن اقدام به تغییر لوگوی خود کرد تا کاربران را از غیبت خود مطلع کند. پس از آن در سال 2000 به مناسب روز باستیل لوگوی خود را تغییر داد و این تغییر لوگو به صورتی بود که اگر کاربر روی لوگوی جدید در طول آن روز خاص کلیک می کرد با نتایج جستجوی گوگل درباره همان موضوع رو به رو می شد.

از آن زمان تا کنون گوگل لوگوی خود را برای زادروز هنرمندان و دانشمندان مختلفی چون اندی وارهول، آلبرت انیشتین، لئوناردو داوینچی، لوئیس بریل، پرسیوال لوول، ادوارد مونک، نیکولا تسلا، مایکل جکسون، آکیرا کروساوا، ساموئل مورس، گاندی و بسیاری دیگر تغییر داده است.

جدا از زادروز افراد، گوگل صفحه اول خود را به مناسبتهای مختلفی نیز تغییر می دهد که در آن میان می توان به بازیهای المپیک، جام جهانی فوتبال اشاره کرد و همچنین در جریان فجایعی که جان افراد بسیاری در آن از دست می رود این صفحه سیاه و سفید می شود.

برگزاری مهمانی خیابانی نژادپرستان در محله مسلمان‌نشین پاریس ممنوع شد

پلیس فرانسه برگزاری یک مهمانی خیابانی را در محله مسلمان‌نشین پاریس که برگزارکنندگان آن اعلام کرده بودند قصد دارند نوشیدنیهای الکلی و گوشت خوک سرو کنند ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس فرانسه روز سه‌شنبه 25 خرداد ماه اعلام کرد که این مهمانی خیابانی به علت اینکه قرار است در محله "گوت دور" در شمال پاریس برگزار شود ممنوع شده است.

پلیس فرانسه همچنین اعلام کرده است که روزهای جمعه به علت فقدان فضای کافی مسلمانان فرانسه در خیابانهای این محله نماز جمعه اقامه می‌کند و از آنجا که گوشت خوک و نوشیدنی‌های الکل در اسلام حرام است برگزاری این مهمانی تحریک آمیز به نظر می‌رسد.

این درحالی است که برگزارکنندگان که از سوی چندین سازمان راست‌گرای افراطی حمایت می‌شود مدعی شدند که مهمانی خیابانی روز جمعه در اعتراض به تعدی مسلمانان نسبت به ارزشهای فرانسه برگزار می‌شود.

این درحالی است که مسلمانان اعلام کردند برای مقابله با این اقدام متعصبانه ضیافتی برگزار کرده و در آن غذای حلال سرو می‌کنند.

جمعیت مسلمانان فرانسه بین 5 تا 6 میلیون نفر تخمین زده شده که این میزان بزرگترین جامعه مسلمان اروپا را تشکیل داده است.

هزاران نفر از مردم لندن علیه نژادپرستی راهپیمایی می‌کنند

هزاران نفر از مردم لندن در راهپیمایی ضدنژاد پرستی که روز یکشنبه سی‌ام خرداد ماه در حمایت از جامعه مسلمان این کشور برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد.

به دنبال اعلام خبر راهپیمایی مردم لندن علیه نژادپرستی،" لیگ دفاع انگلیسی" به‌عنوان یک گروه نژاد پرست نیز اعلام کرد که به محل برگزاری گردهمایی پس از راهپیمایی هجوم خواهد آورد و این گردهمایی را مختل می‌کند.

این تهدید نژاد پرستان موجب اتحاد بیشتر و خشم مخالفان نژاد پرستی شد و در نهایت موجب شد که این گروه نژاد پرست از تصمیم خود صرف نظر کند.

اما راهپیمایی ضد نژاد پرستی که از سوی سازمان " متحد علیه فاشیسم" و سازمان " متحد شرق لندن" برگزار می‌شود همچنان به قوت خود باقی است.

هفته گذشته نیز بیش از 800 نفر از پیروان ادیان مختلف اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودیست و سیک در مرکز اسلامی لندن حاضر شده و در گردهمایی همراه اعضای ستادهای ضد نژاد پرستی شرکت کردند.

ویمان بنت دبیر سازمان "متحد علیه فاشیسم" گفت: وقتی با فاشیسم و نژاد پرستی رو به رو می‌شویم به خیابانها آمده و با آن مقابله می‌کنیم. این افراد نژادپرست نمی توانند به ما بگویند که چگونه زندگی کنیم.

رهبران اقلیتهای دینی که قرار است در این راهپیمایی شرکت کنند نیز اظهاراتی درباره مخافت خود با احساسات منفی و هراسهای بیهوده نسبت به ادیان مختلف ایراد کردند.

دوربینهای کنترل مسلمانان بیرمنگام به طور موقت خاموش شدند

به دنبال اعتراض برخی از مسئولان و ساکنان محلی بیرمنگام برای نصب دوربینهای مدار بسته با ادعای مبارزه با جرایم اجتماعی و با هدف اصلی جاسوسی از مسلمانان، این دوربینها در منطقه مسلمان‌نشین بیرمنگام به طور موقت با روکش پلاستیکی پوشانده می‌شوند.

سازمان همکاری بیرمنگام امن تر اظهار داشت: 150 دوربین مدار بسته در برخی محله‌های بیرمنگام به‌ویژه محله‌هایی که دارای اکثریت جمعیت مسلمان هستند نصب شده‌اند.

این دوربینها به صورت مخفیانه نصب شده و به رغم آنکه ادعا شده است به منظور مبارزه با جرایم اجتماعی نصب شده اما بودجه سنگین آن از برنامه مبارزه با تروریسم دولت برداشت شده است؛ اقدامی که به‌شدت خشم ساکنان را برانگیخته است.

سخنگوی سازمان همکاری بیرمنگام امن تر که براساس سیاستهای سازمان متبوع خود خواست نامش فاش نشود اظهار داشت که نصب این دوربینها از امکانات و اختیاراتی است که نیروهای اجرای قانون می‌توانند استفاده کنند و این مسئله امری نیست که با مردم درباره آن مشورت کنیم.

وی تأکید کرد که این دوربینها برای شناسایی تروریستها نیست بلکه برای مقابله با سرقت و سایر ناهنجاریهای اجتماعی است.

این سخنگو همچنین تصدیق کرد که بسیاری از ساکنان محلی به این استدلالها توجهی نداشته و اعتقاد دارند که دوربینها صرفاً مسلمانان را هدف گرفته‌اند.

در نتیجه این بحثها، شبکه دوربینها به صورت موقت معلق شده است و به منظور اثبات این موضوع دوربینها با پوشش پلاستیکی پوشانده می‌شوند و پیش از فعال کردن دوباره آنها مقامات محلی چندین هفته را به گفتگو با ساکنان محلی می‌پردازند.

کورینا فرگوسن از مقامات حقوقی گروه آزادی حقوق بشر اظهار داشت: نصب دوربینهای ضد تروریسم در محله‌های مسلمان‌نشین تبعیض آمیز است و پوشاندن آنها با پلاستیک هدف حقیقی این پروژه را پنهان نمی‌کند.

کشورهای اسلامی خواستار اقدام قاطعانه سازمان ملل علیه اسلام‌هراسی شدند

کشورهای اسلامی از سازمان ملل متحد خواستند به منظور ریشه‌کن کردن "اسلام‌هراسی" تحقیقات و رسیدگی‌های خود را در کشورهای غربی توسعه دهد.

هیئهایی از کشورهای اسلامی چون: مصر، ایران و پاکستان پیش‌نویس راهبرد جدیدی را برای بازرس ویژه آزادی دینی سازمان ملل ارائه کردند.

در جریان این بحث در شورای حقوق بشر سازمان ملل کشورهای اسلامی با استناد به گزارش بازرس ویژه تحقیقات ضد نژادپرستی سازمان ملل اعلام کردند که وی در این گزارش بر افزایش تبعیض علیه مسلمانان در کشورهای غربی تمرکز کافی نداشته است.

براساس اعلام سازمان کنفرانس اسلامی بازرس ویژه ضد نژاد پرستی سازمان ملل باید بر اشکال معاصر نژاد پرستی که به طور خاص در جوامع غربی مشاهده می شود تمرکز می‌کرد.

نماینده سازمان کنفرانس اسلامی در این جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو برگزار شده بود اظهار داشت که اسلام‌هراسی روند درحال رشدی را در کشورهای غربی طی می‌کند.

مصر و لیبی نیز اعلام کردند که مسلمانان در کشورهای غربی هدف تبعیض و نژادپرستی هستند.

احمد جمال الدین از هیئت مصری گفت: مسلمانان، افریقایی‌ها و آسیایی‌ها در کشورهای غربی با باورهای نادرست و بدنامی رو به رو هستند و به‌کرات در معرض بیگانه هراسی قرار گرفته و حتی با خشونت نیز رو به رو می‌شوند.

اگر راهبرد کشورهای اسلامی در این شورا تصویب شود، کشورهای غربی به منظور ممانعت از انتقاد از اسلام تحت فشار قرار خواهند گرفت. در یکی از بندهای این راهبر از بازرس ویژه ضد نژاد پرستی سازمان ملل خواسته شده است که با سازمانهای رسانه‌های جمعی همکاری نزدیک داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که آنها فضای احترام و تساهل نسبت به ادیان و فرهنگها را ترویج می‌کنند.

قانونگذار ارشد چین ارتقای روابط با جهان اسلام را مورد تأکید قرار داد

رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین روز پنجشنبه 27 خرداد ماه در دیدار با دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی اظهار داشت که چین به دنبال توسعه و ارتقای سطح روابط خود با جهان اسلام است.

وو بانگوو رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در دیدار با اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی اظهار داشت: چین و تمام کشورهای اسلامی به عنوان کشورهای درحال توسعه از پیشینه طولانی تعاملات دوجانبه برخوردار هستند.

وی افزود: چین همواره برای دوستی سنتی با ملتهای اسلامی ارزش قائل است و از حمایت این کشورها از منافع چین تقدیر می‌کند.

رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین همچنین یادآور شد که این کشور همواره در موارد حائز اهمیت از کشورهای اسلامی حمایت کرده و به منظور افزایش تعاملات و همکاریها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی این ارتباط دوجانبه را توسعه می‌دهد.

احسان اغلو نیز در این دیدار اظهار داشت: تعاملات دوستانه میان جهان اسلام و چین تنها براساس منافع دو طرف نیست بلکه ترویج‌کننده پیشرفت بشری است.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی گفت که این سازمان با تروریسم، تفرقه‌افکنی و افراط‌گرایی در هر شکل مخالفت است و جهان اسلام نیز آماده همکاری با چین برای توسعه این دوستی سنتی و افزایش تعاملات و همکاری‌ها است.

قرار است در جریان این سفر، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی و هئیت همراه علاوه بر پکن از مناطق مسلمان‌نشین چین نیز دیدار کنند.