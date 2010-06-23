سرنوشت سینما فلسطین در هاله ای از ابهام/ تجهیز 23 سالن سینما در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در حالی که در چهارمین روز از تیرماه سال 88 رئیس حوزه هنری استان همدان از انجام عملیات بازسازی سینما فلسطین همدان با هدف آماده شدن آن برای بیست و سومین جشنواره فیلم کودک سخن گفته اما این سالن تا امروز به بهره برداری نرسیده و به گفته اهل هنر بازسازی آن ناتمام مانده است.

در خبر منتشر شده، رئیس حوزه هنری استان همدان از بازسازی سینما فلسطین همدان و سینما بهمن ملایر برای آماده شدن جهت برگزاری بیت و سومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان خبر داده و اظهار داشته که برای تعمیر و بازسازی هر دو سینما در مجموع 50 درصد هزینه ها را سینما شهر و حوزه هنری مرکز تعهد کرده اند و بقیه هزینه را استانداری تامین می کند.

سینما فلسطین همدان و بهمن ملایر جامانده از جشنواره

وی از سینما فلسطین به عنوان سینمای ماندگار و کهن همدان نام برده که بهسازی و زیباسازی سالن نمایش یک و دو و سالن انتظار آن می بایست تا برگزاری جشنواره فیلم کودک در اواسط مرداد به اتمام می رسید.

رئیس حوزه هنری استان همدان در این اطلاع رسانی با اشاره به اینکه سینما بهمن ملایر نیز با توجه به نوع سالن و چیدمان صندلی از جمله زیباترین سینماهای مدرن کشور خواهد شد و بازسازی آن شامل تعویض 450 صندلی، پرده عریض، آپاراتها، نمای بیرون شیروانی، کف، دیوار و سقف سالن نمایش و دکوراسیون سالن انتظار و سایر قسمتها خواهد بود، اعلام کرده که حوزه هنری استان همدان این قول را به شهروندان می‌دهد که بعد از جشنواره بیست و سوم نیز با اکران همزمان، دائمی و منظم در سینماهای زیر پوشش خود در استان همدان با پنج سالن که شامل سینما قدس با دو سالن، سینما فلسطین با دو سالن و سینما بهمن ملایر با یک سالن است، در خدمت تماشاگران و علاقمندان به هنر هفتم باشد.

گذری بر اخبار منتشر شده در این خصوص بیانگر این واقعیت است که سالنهای سینمایی فلسطین در همدان و بهمن در ملایر نه تنها برای اکران فیلم در جشنواره بیست و سوم آماده نشدند بلکه آماده شدن آنها برای جشنواره بیست و چهارم نیز هنوز قطعی نیست.

از سویی دیگر چندی پیش و در اوایل خرداد ماه سال جاری جلسه ای با محوریت آماده کردن امکانات برای میزبانی شایسته همدان در جشنواره بیست و چهارم فیلم کودک در استانداری همدان تشکیل شد که در آن جلسه نیز معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان که مسولیت ستاد استانی جشنواره‌ فیلم کودک و نوجوان همدان را بر عهده دارد، حوزه هنری را مکلف کرد تا علاوه بر در اختیار گذاشتن سینماهای حوزه استانی، سینما فلسطین و بهمن ملایر را برای اکران آثار آماده کند و نظارت بر این مسئله نیز برعهده فرمانداری همدان نهاده شد.

سینما بهمن ملایر هنوز به روی مردم گشوده نشده است

در خصوص سینما بهمن ملایر نیز این طور گفته می شود که بازگشایی سینما بهمن ملایر، همچنان در ابهام قرار دارد به طوری که سینما بهمن ملایر بعد از بازسازی هنوز به روی مردم گشوده نشده است و تاخیر در بازسازی و بازگشایی این سینما باعث شد تا ونایی نماینده ملایر با تذکری به وزیر ارشاد خواستار سرعت بخشیدن به روند تعمیر و تجهیز آن شود.

این سینما که تنها سینمای شهرستان 300 هزار نفری ملایر محسوب می شود در سال 1340 ساخته شده و دارای 380 صندلی است.

مروری بر تاریخچه این سینما موید آنست که با پیروزی انقلاب این مکان مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت و در سالهای اخیر مالکیت آن به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد.

سینما بهمن ملایر در سال 87 بر اثر آتش سوزی ( که هنوز علت آن در پرده ابهام است ) از فعالیت باز ایستاد و در طول دو سال اخیر مبلغ 750 میلیون تومان برای تعمیر و تجهیز آن هزینه شده و به امکانات صدای دالبی و پخش دیجیتال مجهز شده است.

سرنوشت سینمای نهاوند نامعلوم است

سرنوشت سینمای نهاوند نیز نامعلوم است و بنا به گفته مسئولان امر ایجاد سینمای جدید توسط بخش خصوصی در این شهرستان مد نظر قرار گرفته است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار داشت: به دنبال تعطیلی چند ساله سینمای شهر نهاوند که در حاشیه میدان شریعتی قرار دارد و پیرو پیگیری های به عمل آمده ایجاد سینمای جدید در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است.

سال گذشته سنایی نماینده شهرستان نهاوند با جعفری جلوه معاون وقت سینمایی وزارت ارشاد ملاقاتی داشت که طی آن وزارت ارشاد اعلام آمادگی کرد مبلغ صد میلیون تومان بلاعوض و وام بلند مدت برای راه اندازی سینمای موجود اعطاء کند اما صاحب ساختمان موجود در میدان شریعتی برای راه اندازی سینما اعلام آمادگی نکرد.

پیرو آن تجهیز سالن موجود یا ایجاد سینمای جدید توسط بخش خصوصی با حمایت ارشاد پیشنهاد شد که سنایی از گزینه دوم حمایت کرد و هم اکنون کار ایجاد یک مجتمع فرهنگی شامل سینما و بخش های دیگر در وزارت ارشاد پیگیری می شود.

همدان در میزبانی جشنواره فیلم کودک با مشکل سالن سینما روبرو نیست

با وجود مشکلات مطرح شده در همدان و دو شهرستان این استان، آنچه واضح است اینکه در دور نخست جشنواره فیلم کودک و نوجوان در همدان شش سالن مورد بازسازی قرار گرفت در دور دوم 23 سالن و برای دور سوم نیز بازسازی و نوسازی 41 سالن هدف قرار گرفت به گونه‌ای که میزبانی همدان در جشنواره فیلم کودک و نوجوان با مشکل چندانی روبرو نیست و به لحاظ بهره مندی از سالن های اکران فیلم موقعیت مناسبی دارد اما آنچه از گفته های شهروندان و اهالی هنر در این مناطق به گوش می رسد توجه یکسان به توزیع اعتبارات عمرانی جشنواره ها برای تجهیز یکسان سالن های سینمایی است تا مردم این شهرستان ها نیز از میزبانی جشنواره فیلم توسط همدان بهره ببرند.

دیبر اجرایی جشنواره فیلم کودک و نوجوان در خصوص وضعیت سینماهای همدان گفت: در طول سه سال گذشته زیرساختهای لازم برای برگزاری جشنواره فراهم شده و بیش از 23 سالن در استان همدان برای این امر تجهیز شده که قطعا در سال جدید تعداد دیگری سالن به آن افزوده خواهد شد و این امر نشان می دهد که همدان بیش از هر شهر دیگری پتانسیل برگزاری جشنواره را دارد.

جعفر زمردیان افزود: همچنین امکان نمایش فیلمهای جشنواره در 18 شهر استان همدان مهیا شده که این امر نیز یکی دیگر از موفقیتهای این استان در طول برگزاری سه دوره جشنواره است.

وی گفت: در طول سه سال گذشته بسیاری از زیرساختهای لازم برای برگزاری جشنواره در استان همدان فراهم شده که نمونه آن احداث و تجهیز 23 سالن سینما در استان همدان است و بدون شک درحال حاضر به جز شهر تهران هیچیک از استانهای کشور چنین زیرساختهایی را برای برگزاری این جشنواره ندارند و فراهم کردن آن نیز نیاز به زمان دارد.