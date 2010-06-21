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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

شرایط فارغ التحصیلی و کسب نمره بالای پایان نامه در واحد علوم و تحقیقات

شرایط فارغ التحصیلی و کسب نمره بالای پایان نامه در واحد علوم و تحقیقات

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شرایط فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری و کسب نمره بالای پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه را اعلام کرد.

فرهاد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای فارغ التحصیلی دانشجویان مقاطع دکتری واحد علوم و تحقیقات ارائه 1 مقاله در ISI الزامی است، اظهار داشت: برای فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد الزام ارائه مقاله در ISI وجود ندارد اما نمره برتر در ارائه پایان نامه های این دانشجویان 18 است و چنانچه دانشجویان تمایل به کسب نمره 20 در پایان نامه ها را داشته باشند حتما باید مقاله علمی در ISI داشته باشند.
  
وی با بیان اینکه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد رتبه نهم چاپ مقاله در ISI را در کشور کسب کرده است، گفت: رشد چشمگیر این دانشگاه در زمینه چاپ مقالات در مجلات معتبر دنیا بیانگر کاربردی شدن نتایج تحقیقات در جامعه و مراکز علمی و افزایش کاربرد طرح ها و مقالات پژوهشی است.
 
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات گفت: سالانه 120 مقاله برگزیده دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در مجلات ISI چاپ می شود که این امر نشان دهنده میزان رشد علمی دانشجویان این دانشگاه است.
 
افزایش 100 درصدی قراردادهای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات
 
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات با اشاره به افزایش حجم قراردادهای پژوهشی این دانشگاه گفت: با توجه به شروع به کار مراکز تحقیقاتی جدید پیش بینی می شود در سال تحصیلی جدید، قراردادهای درون دانشگاهی با افزایش 100 درصدی و قراردادهای برون دانشگاهی با رشد 30 درصدی همراه باشد.
 
وی در خصوص میزان اعتبارات طرحهای پژوهشی این دانشگاه گفت: 17 درصد از شهریه های دریافتی این دانشگاه به امر پژوهش اختصاص دارد که این رقم صرف حمایت از پژوهشگران و پژوهشهای این دانشگاه می شود.
کد مطلب 1103769

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