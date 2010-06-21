شرایط فارغ التحصیلی و کسب نمره بالای پایان نامه در واحد علوم و تحقیقات

فرهاد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای فارغ التحصیلی دانشجویان مقاطع دکتری واحد علوم و تحقیقات ارائه 1 مقاله در ISI الزامی است، اظهار داشت: برای فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد الزام ارائه مقاله در ISI وجود ندارد اما نمره برتر در ارائه پایان نامه های این دانشجویان 18 است و چنانچه دانشجویان تمایل به کسب نمره 20 در پایان نامه ها را داشته باشند حتما باید مقاله علمی در ISI داشته باشند.

وی با بیان اینکه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد رتبه نهم چاپ مقاله در ISI را در کشور کسب کرده است، گفت: رشد چشمگیر این دانشگاه در زمینه چاپ مقالات در مجلات معتبر دنیا بیانگر کاربردی شدن نتایج تحقیقات در جامعه و مراکز علمی و افزایش کاربرد طرح ها و مقالات پژوهشی است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات گفت: سالانه 120 مقاله برگزیده دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در مجلات ISI چاپ می شود که این امر نشان دهنده میزان رشد علمی دانشجویان این دانشگاه است.

افزایش 100 درصدی قراردادهای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات با اشاره به افزایش حجم قراردادهای پژوهشی این دانشگاه گفت: با توجه به شروع به کار مراکز تحقیقاتی جدید پیش بینی می شود در سال تحصیلی جدید، قراردادهای درون دانشگاهی با افزایش 100 درصدی و قراردادهای برون دانشگاهی با رشد 30 درصدی همراه باشد.

وی در خصوص میزان اعتبارات طرحهای پژوهشی این دانشگاه گفت: 17 درصد از شهریه های دریافتی این دانشگاه به امر پژوهش اختصاص دارد که این رقم صرف حمایت از پژوهشگران و پژوهشهای این دانشگاه می شود.