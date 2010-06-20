36 درصد شاغلین ایرانی از وضعیت بدنی نامناسبی برخوردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه صادقی افزود: 36 درصد شاغلین کشور دارای وضعیت بدنی نامناسب در حین کار هستند و در آینده نزدیک شاغلین بیشتری در معرض ناراحتیهای اسکلتی و عضلانی ناشی از کار قرار می‌گیرند.

وی گفت: پس از بیماری قلبی و عروقی، بیمارها و صدمات مرتبط با کار بیشترین میزان بیماریها را در کشور به خود اختصاص داده است.

صادقی افزود: بر پایه مطالعه ملی بار بیماری و عوامل خطرزا در ایران که در سال 2004 توسط اداره برنامه‌های سلامت مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت صورت گرفته است کمردرد، آرتروز، زانو و سایر اختلالات اسکلتی، عضلانی ناشی از کار مهمترین بیماریهای کشور پس از بیماریهای قلبی و عروقی شناخته شدند.

به گفته این کارشناس ارگونومی بیماریهای اسکلتی، عضلانی ناشی از کار در جهان سالانه 20 تا 50 میلیارد دلار به انسانها و مراکز بهداشت و درمانی هزینه تحمیل می‌کنند.

وی اظهارداشت: پژوهشها نشان می‌دهد بعد از بیماریهای قلبی، عروقی کمردردها عامل ناتوانی در افراد 45 سال به بالا در بین زنان و مردان است.

صادقی با اشاره به آمار سازمان جهانی بهداشت گفت: بر اساس آمار WHO‌ دومین علت شایع غیبت از کار در آمریکا کمردرد و 20 درصد غیبت از کار در آلمان مربوط به صدمات دیسکی گزارش شده است.

وی افزود: همچنین WHO‌ اعلام کرده که 37 درصد کمردردها از عوامل خطرزای شغلی نشأت می‌گیرد که جایگاه اول را در بین بیماریها و مخاطرات ناشی از کار به خود اختصاص داده است.

بالا بودن آمار اینگونه عوارض در سطح بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت را برآن داشت تا دهه اول هزاره سوم را به نام دهه مبارزه با عوارض اسکلتی، عضلانی به عنوان اپیدمی خاموش نامگذاری کند.