پرواز هواپیمای حامل اجساد و مجروحان سانحه فیلیپین/ ادامه پیگیری حقوقی سانحه

محمد توانا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تشریفات قانونی و امور مربوط به کشته شدگان این سانحه انجام گرفت و 11 نفر از مجروحان نیز به همراه آنها به سوی تهران حرکت کرده اند.

کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در مانیل یادآور شد: هواپیمای حامل این افراد از منطقه پرواز کرده است و پس از 10 ساعت پرواز به تهران خواهد رسید.

وی اضافه کرد: 6 نفر از مجروحان هنوز در بیمارستان دانشگاه سیبو بستری هستند و به دلایل پزشکی اجازه پرواز به آنها داده نشده است.

توانا گفت: 20 دانشجوی ایرانی در این سانحه جان خود را از دست داده اند که اسامی و مشخصات آنها در اختیار وزارت امور خارجه قرار دارد و خانواده ها می توانند از این طریق پیگیری کنند.

وی در مورد پیگیری های حقوقی در مورد سانحه سقوط اتوبوس و کشته شدن دانشجویان ایرانی گفت: این مسئله به موازات رسیدگی به امور آسیب دیدگان در حال پیگیری است و کارهای حقوقی به سرعت پیگیری می شود.

به گزارش مهر، سرنگونی یک اتوبوس توریستی حامل دانشجویان و اساتید پزشکی در جاده ای کوهستانی در مرکز فیلیپین در بعدازظهر روز یکشنبه 23 خرداد مقارن با 13 ژوئن رخ داده است. بر اساس آمار اولیه 21 دانشجوی ایرانی در این سانحه کشته شدند.

یک مقام پلیس محلی در ایالت سبو با اعلام این مطلب گفت که اتوبوس مذکور بدلیل نقص فنی در سیستم ترمز به عمق 30 متری یک دره سقوط کرده است. قربانیان ایرانی این سانحه دانشجویان پزشکی در دانشگاه سبو بوده اند. این منطقه اقتصادی و توریستی در 560 کیلومتری جنوب شرق مانیل واقع شده است.