مجموعه حكم مرگ در هفته دفاع مقدس پخش مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، اين مجموعه تلويزيوني كه تهيه كنندگي و تدوين آن را هوشنگ درويش پور انجام داده است، داستان چند جوان دانشجو را روايت مي كند كه از سال 1357 در جريان فعاليت براي پيروزي انقلاب اسلامي قرار مي گيرند. يكي از اين جوانان كه علي نام دارد در جريان انقلاب برادرش را از دست مي دهد. با آغاز جنگ تحميلي، اين جوان به همراه چند تن از همرزمانش به جبهه مي رود و در يك درگيري كه به وجود مي آيد، همه دوستانش شهيد مي شوند، اما اين جوان با وجود مجروح شدن بازمي گردد. در اين بين او متوجه مي شود كه شهادت دوستانش به خاطر لو رفتن نقشه حمله بوده است و نيز درمي يابد كه ستون پنجم در ميان آنها فعاليت مي كند. علي در طي اتفاقاتي جاسوس را شناسايي مي نمايد و قصد معرفي وي را دارد كه وقايعي به وجود مي آيد.



مجموعه تلويزيوني " حكم مرگ " كه پخش آن از اواخر شهريور ماه امسال و همزمان با روزهاي بزرگداشت دفاع مقدس آغاز مي شود، در قالب 10 قسمت 50 دقيقه اي ارايه خواهد شد.



در اين سريال توران اكبري سرشت، حسين توشه، بيژن درويش پور، رضا سميع پور و هوشنگ رمضان فر به ايفاي نقش مي پردازند. تصويربرداري اين اثر برعهده محمود اكبري پرست و رضا پيشه احسان قرار داشته و ساخت موسيقي را فرزاد فرومند به انجام رسانده است.

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