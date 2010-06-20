ناشران جهان اسلام برای به چالش کشیدن لیبرال دموکراسی همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز یکشنبه در اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران خواهان همکاری، همیاری و همفکری بین ناشران جهان اسلام برای پیشبرد اهداف و تحقق شکوفایی فرهنگ اسلامی در جهان اسلام است، گفت: ناشران جهان اسلام می‌توانند از تجارب گرانبهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های گسترش فرهنگ کتابخوانی، افزایش سرانه مطالعه در کشور، انتشار سالانه 60 هزار کتاب، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و ... استفاده کنند.

وی تصریح کرد: نباید صرفاً به پاسخگویی به شبهات بسنده کنیم بلکه باید به دنبال به چالش کشیدن تفکر لیبرال دموکراسی غربی باشیم که امری ضروری و تاثیرگذار است.

به گفته وزیر ارشاد تاکید این اجلاس بین‌المللی بر صیانت از خصوصیات اسلامی نشر در جهان اسلام است.

وی پیشنهاد کرد دبیرخانه واحدی برای انسجام بیشتر ناشران مسلمان ایجاد شود.

همچنین زارعی نجف‌دری مشاور رئیس جمهور و دبیرکل این اجلاس در سخنرانی خود اظهار داشت:اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام با حضور اندیشمندان و ناشران برجسته از 32 کشور اسلامی برگزار شده است.

وی گفت: این اجلاس برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و قبل از آن نیز نشست‌های پراکنده‌ای در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توسط ناشران جهان اسلام تشکیل می‌شده است.

زارعی اضافه کر: اجلاس‌بین‌المللی ناشران جهان اسلام دارای اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است که از جمله اهداف کوتاه مدت آن می‌توان به ایجاد آشنایی بین ناشران مسلمان برای تعامل بیشتر اشاره کرد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر کل اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام گفت: ایجاد تعامل و ارتباط بین ناشران مسلمان نیز جزو اهداف میان مدت این اجلاس بوده تا بستری برای ایجاد سیستم توزیع نشر در جهان اسلام فراهم شود.

وی افزود: همچنین می‌توان تولید محصولات و فرآورده‌های فکری و فرهنگی جهان پسند و تولید مشترک کتاب بین ناشران جهان اسلام را از جمله اهداف بلندمدت این اجلاس به شمار آورد.

