۱۸ شهریور ۱۳۸۳، ۱۲:۱۴

راه اندازي مركز داروهاي تك نسخه اي دركرج

مركز داروهاي تك نسخه اي در شهرستان كرج آغاز به كار كرد.

مسئول جمعيت هلال احمر كرج با اعلام اين خبر به خبرنگار خبرگزاري مهر دركرج گفت: با راه اندازي مركز داروهاي تك نسخه اي در شهرستان كرج ، آخرين داروهاي موجود در بازارهاي جهان ، در اسرع وقت در اختيار بيماران نيازمند به اين دارو قرار خواهد گرفت.

دكتر چرخ ساز افزود: در حال حاضر با افزايش نقدينگي و ايجاد انبار دارو واردات دارو را نيز بيشتر كرده ايم و تمامي بيماران خاص از جمله بيماران كليوي و MS  مي توانند با مراجعه به داروخانه جعيت هلال احمر كرج داروهاي مورد نياز خود را تهيه كنند.

داروخانه جمعيت هلال احمركرج در چهار راه طالقاني ، پشت ساختمان جمعيت هلال احمر قرار دارد.

