راه اندازي مركز داروهاي تك نسخه اي دركرج

مسئول جمعيت هلال احمر كرج با اعلام اين خبر به خبرنگار خبرگزاري مهر دركرج گفت: با راه اندازي مركز داروهاي تك نسخه اي در شهرستان كرج ، آخرين داروهاي موجود در بازارهاي جهان ، در اسرع وقت در اختيار بيماران نيازمند به اين دارو قرار خواهد گرفت.

دكتر چرخ ساز افزود: در حال حاضر با افزايش نقدينگي و ايجاد انبار دارو واردات دارو را نيز بيشتر كرده ايم و تمامي بيماران خاص از جمله بيماران كليوي و MS مي توانند با مراجعه به داروخانه جعيت هلال احمر كرج داروهاي مورد نياز خود را تهيه كنند.

داروخانه جمعيت هلال احمركرج در چهار راه طالقاني ، پشت ساختمان جمعيت هلال احمر قرار دارد.